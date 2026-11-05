Umrla igralka iz serije Beverly Hills, 90210: pojavila se je tudi na naslovnici digitalne izdaje slovenske revije

Ameriška igralka in manekenka Kimmarie Johnson, ki je nastopila v priljubljeni televizijski seriji Beverly Hills, 90210, je umrla v starosti 50 let. Umrla je v sredo, 4. novembra, nekaj več kot teden dni po tem, ko je na svojem domu v Los Angelesu doživela resne zdravstvene težave, poroča Page Six.

Po resnih težavah s srcem so jo odpeljali v bolnišnico

Novico o njeni smrti je potrdila nečakinja Rhonda Scott, ki je za ameriške medije povedala, da je Johnsonova 27. oktobra na svojem domu doživela srčni zaplet. Z reševalnim vozilom so jo odpeljali v bolnišnico Cedars-Sinai, kjer so ji zdravniki po besedah nečakinje diagnosticirali anevrizmo srca. Scottova je razkrila tudi, da je igralka mirno umrla v sredo popoldne, ko se ji je ustavilo srce. Uradni vzrok smrti za zdaj še ni neodvisno potrjen.

Johnsonova je leta 1998 nastopila v eni od epizod osme sezone priljubljene najstniške serije Beverly Hills, 90210, v kateri je upodobila lik Judy. Dve leti pozneje je zaigrala tudi v komediji Stari, kje je moj avto?, v kateri sta glavni vlogi odigrala Ashton Kutcher in Seann William Scott.

Po rojstvu sina Camerona Nina leta 2003 se je za nekaj časa umaknila iz igralskega sveta. Pozneje se je vrnila k delu ter nadaljevala sodelovanje pri neodvisnih filmskih projektih in gledaliških predstavah. Poleg igralske kariere se je preizkusila tudi v filmski produkciji. Bila je izvršna producentka filma The Last Eve iz leta 2005, pri katerem je sodelovala z režiserjem Young Man Kangom. Film so predvajali na festivalih neodvisnega filma, kjer je prejel več nagrad.

Pojavila se je tudi na naslovnici slovenske revije Grazia

V zadnjih letih se je ponovno posvetila tudi manekenstvu. Avgusta se je po objavah na družbenih omrežjih pojavila na naslovnici digitalne izdaje slovenske revije Grazia. Poleg tega je leta 2011 ustanovila lastno kozmetično znamko SkinGlow by Kimmarie.