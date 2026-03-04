Umrla igralka legendarne serije, izgubila bitko z rakom možganov

Igralka in nekdanja manekenka Annabel Schofield, ki so jo gledalci najbolj poznali po vlogi Laurel Ellis v priljubljeni ameriški seriji Dallas, je umrla po boju z možganskim rakom. Stara je bila 62 let. Schofieldova je umrla 28. februarja v Los Angelesu, je potrdila revija The Hollywood Reporter. Njena smrt je pretresla številne oboževalce in sodelavce iz sveta mode in filma, ki se od nje poslavljajo z ganljivimi besedami.

Pred igralsko kariero je bila Annabel Schofield ena izmed opaznejših manekenk londonske modne scene v osemdesetih letih. Njena podoba je krasila številne naslovnice modnih revij, sodelovala pa je tudi v oglaševalskih kampanjah znanih blagovnih znamk, med drugim Yves Saint Laurent, Rimmel in Boots No.7. Veljala je za eno izmed najljubših manekenk legendarnega fotografa Davida Baileyja in pogosto pozirala za italijanski Vogue. Kasneje je stopila tudi pred kamere. Največjo prepoznavnost ji je prinesla vloga v seriji Dallas, kjer je igrala lik Laurel Ellis in nastopala ob zvezdnikih, kot je Larry Hagman. Nekdanja lastnica londonske agencije Take Two Melissa Richardson je ob novici o smrti poudarila, da je bila Schofieldova izjemna osebnost. »Bila je ena izmed najljubših manekenk Davida Baileyja in nastopila je na neštetih fotografiranjih za italijanski Vogue. Brez nje naša agencija nikoli ne bi dosegla takšnega uspeha,« je dejala. Oboževalci se igralke spominjajo tudi po znamenitem televizijskem oglasu za Bugle Boy Jeans, v katerem se je peljala skozi puščavo v črnem ferrariju in izrekla prepoznavni stavek o kavbojkah te znamke. Po novici o smrti so se na družbenih omrežjih oglasili številni oboževalci. Eden izmed njih je zapisal: »Počivaj v miru, Annabel Schofield. Ljubitelji serije Dallas se je bodo vedno spominjali kot Laurel Ellis.«