Umrla je glasbena diva iz nekdanje Jugoslavije: »Odšla je tako, kot je tudi živela«

V 89. letu starosti je po dolgi in težki bolezni umrla Senka Veletanlić, ena najbolj prepoznavnih pevk in igralk nekdanje jugoslovanske glasbene scene. V ponedeljek je tiho odšla, novico o njeni smrti pa je javnosti sporočil sin, priznani glasbenik Vasil Hadžimanov: »Danes zjutraj nas je zapustila moja mama Senka Veletanlić. Odšla je mirno, v spanju, dostojanstveno, tako, kot je tudi živela. Rad te imam, mama. Hvala ti,« je zapisal v čustveni objavi na družbenih omrežjih.

Senka Veletanlić se je rodila 27. maja 1936 v Zagrebu, kjer je naredila tudi prve glasbene korake. Začela je v zboru Kulturno-umetniškega društva Joža Vlahović, s katerim je nastopala po Evropi – od Pariza do Italije in Belgije. Že konec petdesetih let je snemala za Radio Zagreb, leta 1958 pa je stopila na profesionalno pot, ki je močno zaznamovala domačo zabavno glasbo. Čeprav je končala Ekonomsko fakulteto, je hitro postalo jasno, da je njen pravi klic glasba.

Širšo prepoznavnost je doživela leta 1960 na Opatijskem festivalu s pesmijo Noč brez zvezd, kar je bilo izhodišče obdobja, v katerem se je utrdila kot ena ključnih umetnic svoje generacije. Občinstvo jo je cenilo zaradi prefinjenega nastopa, pristne elegance in čustvene, a zadržane interpretacije. Na festivalu v Opatiji je leta 1963 zapela Oprosti, ljubim te, leta 1968 pa še Što me čini sretnom in s tem dodatno potrdila svoj položaj na glasbeni sceni. Po poroki s Tihomirjem Petrovićem se je preselila v Beograd, pozneje pa je življenje nadaljevala z glasbenikom Zafirom Hadžimanovim. Njuno sodelovanje je pustilo sled tudi v televizijski zgodovini: leta 1967 sta v Ateljeju 212 pripravila recital, ki ga je TV Beograd prvič prenašala v živo kot koncert zabavne glasbe.

Posebno poglavje njene kariere je povezano s sestro Biserko Veletanlić. Njuna skupna pesem Mi znamo sve iz leta 1972 je ostala zapisana kot eden antoloških domačih popevk, sestri Veletanlić pa sta se s tem trajno vpisali v zgodovino regionalne glasbe.