  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
GANLJIV ZAPIS SINA

Umrla je glasbena diva iz nekdanje Jugoslavije: »Odšla je tako, kot je tudi živela«

Širšo prepoznavnost je doživela leta 1960 na Opatijskem festivalu s pesmijo Noč brez zvezd, kar je bilo izhodišče obdobja, v katerem se je utrdila kot ena ključnih umetnic svoje generacije.
Širšo prepoznavnost je doživela leta 1960 na Opatijskem festivalu s pesmijo Noč brez zvezd. FOTO: HRT/printscreen
Širšo prepoznavnost je doživela leta 1960 na Opatijskem festivalu s pesmijo Noč brez zvezd. FOTO: HRT/printscreen
N. P.
 20. 1. 2026 | 11:25
A+A-

V 89. letu starosti je po dolgi in težki bolezni umrla Senka Veletanlić, ena najbolj prepoznavnih pevk in igralk nekdanje jugoslovanske glasbene scene. V ponedeljek je tiho odšla, novico o njeni smrti pa je javnosti sporočil sin, priznani glasbenik Vasil Hadžimanov: »Danes zjutraj nas je zapustila moja mama Senka Veletanlić. Odšla je mirno, v spanju, dostojanstveno, tako, kot je tudi živela. Rad te imam, mama. Hvala ti,« je zapisal v čustveni objavi na družbenih omrežjih.

Senka Veletanlić se je rodila 27. maja 1936 v Zagrebu, kjer je naredila tudi prve glasbene korake. Začela je v zboru Kulturno-umetniškega društva Joža Vlahović, s katerim je nastopala po Evropi – od Pariza do Italije in Belgije. Že konec petdesetih let je snemala za Radio Zagreb, leta 1958 pa je stopila na profesionalno pot, ki je močno zaznamovala domačo zabavno glasbo. Čeprav je končala Ekonomsko fakulteto, je hitro postalo jasno, da je njen pravi klic glasba.

Širšo prepoznavnost je doživela leta 1960 na Opatijskem festivalu s pesmijo Noč brez zvezd, kar je bilo izhodišče obdobja, v katerem se je utrdila kot ena ključnih umetnic svoje generacije. Občinstvo jo je cenilo zaradi prefinjenega nastopa, pristne elegance in čustvene, a zadržane interpretacije. Na festivalu v Opatiji je leta 1963 zapela Oprosti, ljubim te, leta 1968 pa še Što me čini sretnom in s tem dodatno potrdila svoj položaj na glasbeni sceni. Po poroki s Tihomirjem Petrovićem se je preselila v Beograd, pozneje pa je življenje nadaljevala z glasbenikom Zafirom Hadžimanovim. Njuno sodelovanje je pustilo sled tudi v televizijski zgodovini: leta 1967 sta v Ateljeju 212 pripravila recital, ki ga je TV Beograd prvič prenašala v živo kot koncert zabavne glasbe.

Posebno poglavje njene kariere je povezano s sestro Biserko Veletanlić. Njuna skupna pesem Mi znamo sve iz leta 1972 je ostala zapisana kot eden antoloških domačih popevk, sestri Veletanlić pa sta se s tem trajno vpisali v zgodovino regionalne glasbe.

Več iz teme

Senka VeletanlićsmrtglasbaslovoBeogradpevkaglasbenikkulturaJugoslavija
ZADNJE NOVICE
12:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU KOPER

Nočna kontrola na mejnem prehodu Dragonja: 1220 gramov konoplje, trojica mladih v priporu

Zoper tri osumljene bodo podali kazensko ovadbo.
20. 1. 2026 | 12:05
12:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU CELJE

Prali denar prek računa občanke! Slovensko podjetje ostalo brez črpalk in več kot 300.000 evrov

S PU Celje sporočajo, da so obravnavali dve spletni goljufiji.
20. 1. 2026 | 12:05
11:30
Lifestyle  |  Stil
OPRTA KUHINJA

Imate jogurt in piškote? Ta hitra sladica je obnorela splet

Lonček grškega jogurta ali skyra in nekaj piškotov. To je kombinacija, na katero trenutno prisegajo na družbenih omrežjih.
20. 1. 2026 | 11:30
11:25
Bulvar  |  Tuji trači
GANLJIV ZAPIS SINA

Umrla je glasbena diva iz nekdanje Jugoslavije: »Odšla je tako, kot je tudi živela«

Širšo prepoznavnost je doživela leta 1960 na Opatijskem festivalu s pesmijo Noč brez zvezd, kar je bilo izhodišče obdobja, v katerem se je utrdila kot ena ključnih umetnic svoje generacije.
20. 1. 2026 | 11:25
11:15
Novice  |  Svet
RAZMERE SE NE UMIRJAJO

Trump še kar provocira: objavil Macronova sporočila, na Grenlandijo dal ameriško zastavo

Ameriški predsednik se kar noče odreči iddeji o pripojitvi največjega ledenega otoka.
20. 1. 2026 | 11:15
11:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU NOVO MESTO

Ponoči iz kleti izginilo 40 kilogramov zamrznjenega mesa, prijeli 45-letnika iz Brezja

Zoper 45-letnega osumljenca bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja tatvine.
20. 1. 2026 | 11:05

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Se je Amerika odločila, da bo Kitajski odprla dostop?

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Se je Amerika odločila, da bo Kitajski odprla dostop?

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
Promo
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Ste končno upravičeni do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki