Umrla je Hollywoodska ikona, igrala v tej klasiki

Hollywood je ostal brez še ene legende zlate dobe filma. V 99. letu starosti je umrla Ann Blyth, igralka, ki si jo bo občinstvo za vedno zapomnilo po vlogi Vede v kultnem filmu »Mildred Pierce«. Ameriška igralka je bila za to vlogo leta 1946 nominirana za oskarja za najboljšo stransko igralko, medtem ko je njena filmska mati Joan Crawford prav zaradi istega filma prejela zlati kipec za najboljšo igralko.

Čeprav sta na velikem platnu upodobili mater in hčer, katere odnos je bil poln konfliktov, je Ann Blyth mnogo let pozneje razkrila, da sta se zasebno odlično razumeli.

Poleg filma »Mildred Pierce« je Ann Blyth ostala v spominu tudi po nastopih v zaporniški drami »Brute Force« (1947), biografski glasbeni drami »The Great Caruso« (1951) ter filmu »The Helen Morgan Story« (1957),.

Njeno kariero je za kratek čas prekinila huda nesreča leta 1945, ko si je med sankanjem zlomila hrbtenico. Okrevanje je trajalo skoraj leto in pol, v nekem obdobju je bila vezana na invalidski voziček. Kljub temu se je vrnila k filmu in nadaljevala niz odmevnih vlog ter potrdila status ene najperspektivnejših igralk svoje generacije.

Ann Blyth je bila v zakonu z zdravnikom Jamesom McNultyjem od leta 1953 pa vse do njegove smrti leta 2007. Skupaj sta imela pet otrok, deset vnukov in pet pravnukov.