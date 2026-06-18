Umrla je igralka iz kultne grozljivke, stara je bila komaj 36 let (FOTO)

Pri komaj 36 letih je v bolnišnici v Los Angelesu umrla Daveigh Chase, igralka, najbolj znana po vlogi srhljivega dekleta, ki se priplazi iz televizijskega sprejemnika v grozljivki Krog, glas pa je posodila tudi Lilo v Disneyjevi animirani uspešnici Lilo in Stitch. Igralka je umrla zaradi sepse, ki jo je povzročil meningitis. Novico o njeni smrti je potrdil njen partner Roy Hernandez, njen dolgoletni menedžer John Ryan ml. pa je za BBC News dejal, da je bila igralka pred smrtjo hospitalizirana zaradi podhranjenosti.

Nekdanja otroška zvezdnica se je z igro začela ukvarjati pri rosnih štirih letih, svojo prvo hollywoodsko vlogo pa je dobila tri leta pozneje. Kljub temu, da je bila izjemno nadarjena, se je leta 2015 upokojila in umaknila iz filmskih voda. »Bila je najboljša. Oboževala je mačke in sodelovala je z nami pri njihovem reševanju. Bila je zelo zadržana oseba,« je dejal Ryan, kini bil le njen menedžer, ampak tudi dobri prijatelj. Dodal je, da se je Daveigh Chase pogosto umikala v samoto svojega doma v Las Vegasu in zavračala vloge v večjih studijskih filmih, da bi delala na neodvisnih projektih. »Ni bila tipična hollywoodska oseba,« je o mladenki povedal njen dolgoletni menedžer in še: »Raje je jedla v navadni restavraciji in šla domov k svojim mačkam. Oboževala je igranje, a je ni zanimal svet slave.«

Chase je živela med Nevado in Los Angelesom, svojo kariero pa je začela v Las Vegasu, kjer je delala v gledališču in sodelovala pri sinhronizacijah. Svojo prvo televizijsko vlogo je dobila v priljubljeni humoristični seriji Sabrina, mala čarovnica, veliki preboj pa je doživela leta 2001 kot Samantha Darko v kultnem filmu Donnie Darko. Svetovno slavo je dosegla leta 2002 kot Samara Morgan v grozljivki Krog. »Samara je bila zelo zanimiv lik. Vzela sem svoj glas in mu dodala srhljiv pridih,« je takrat povedala Daveigh za Los Angeles Times.

Kljub zgodnjim uspehom se je igralka pozneje v življenju soočala s številnimi težavami, vključno z obtožbami zaradi posedovanja drog in vožnje ukradenega avtomobila, njen partner pa je pred njeno smrtjo celo začel kampanjo zbiranja denarja GoFundMe, da bi pomagal pokriti stroške njenega zdravljenja.