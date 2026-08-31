Umrla je Kristina, mama šestih otrok, vplivnica in avtorica znanega bloga za mamice (FOTO)

Hrvaško javnost je pretresla novica o smrti Kristine Kovačević Hitrec, uveljavljene vplivnice, blogerke ter organizatorice dogodkov. Najbolj prepoznavna je bila kot avtorica priljubljene Facebook strani »Mamin blog«, na kateri se je odprto in brez olepševanja posvečala temam starševstva, družine ter vsakodnevnim izzivom vzgoje.

Novico o njeni nenadni izgubi je na družbenih omrežjih potrdil novinar Marin Vlahović, ki se je od pokojne prijateljice in matere šestih otrok poslovil z izbranimi besedami: »Včeraj se je zgodila tragedija. Zapustila nas je Kristina Kovačević Hitrec, v javnosti znana kot 'Mamin blog'. Bila je mati šestih otrok, prejemnica nagrade Ponos Hrvaške ter ženska, ki je sodelovala v številnih dobrodelnih akcijah, sodelovala z različnimi mediji in pomagala razkrivati posamezne afere.«

Vlahović je ob tem spomnil tudi na njeno nepopustljivo naravo in predanost pomoči drugim: »Kristina se je na družbenih omrežjih pogosto zapletala v polemike in obstajali so posamezniki, ki so jo sistematično vznemirjali. A tisti, ki so jo poznali bolje, vedo, da je bila predvsem dober človek, vselej pripravljen pomagati.«

Kovačević Hitrečeva si je z delovanjem in nesebično pomočjo drugim prislužila visoko družbeno priznanje Ponos Hrvaške, s svojimi zapisi pa je leta nagovarjala obsežno skupnost staršev po celotni regiji.