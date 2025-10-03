Umrla je legendarna »Fina Gospa«

Patricia Rutledge, legendarna britanska igralka, najbolj znana po vlogi snobovske Hyacinth Bucket v kultni seriji »Fina Gospa« (Keeping Up Appearances), je umrla v starosti 96 let mirno v spanju, obkrožena z družino in ljubeznijo, je sporočil njen agent.

Rodila se leta 1929 v Tranmereju v Cheshiru in se izobraževala na srednji šoli Birkenhead, Univerzi v Liverpoolu, gledališki šoli Bristol Old Vic in glasbeni šoli Guildhall.

Njena kariera je vključevala televizijske, filmske, gledališke in broadwayske nastope, občinstvu pa je najbolj znana prav po vlogi snobovske Hyacinth Bucket v seriji »Fina Gospa«, ki si jo je v času vrhunca ogledalo kar 13 milijonov gledalcev.