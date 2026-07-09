Umrla je legendarna pevka, novembra bi morala nastopiti na Dunaju

Natanko en mesec po 75. rojstnem dnevu je umrla legendarna pevka Bonnie Tyler. Zadnje mesece so jo pestile hude zdravstvene težave, maja so jo odpeljali v bolnišnico v Faru na Portugalskem na nujno operacijo črevesja, nato je nekaj časa preživela v umetni komi. Po operaciji je okrevala počasi, a je bila do zadnjega prepričana, da bo, če ne prej, vsaj jeseni ponovno stopila na odre v sklopu koncertne turneje.

Nato se je njeno srce nenadoma in povsem nepričakovano ustavilo. V sporočilu, objavljenem na uradni spletni strani Tylerjeve, so njeni družinski člani in ekipa zapisali, da »z zlomljenim srcem sporočajo, da je Bonnie sinoči nepričakovano umrla v bolnišnici na Portugalskem zaradi bolezni, zaradi katere se je zdravila«. Dodali so, da bodo podrobnosti razkrili »pozneje«, hkrati pa so prosili za zasebnost, »da bi se lahko spopadli s to tragedijo«.

Največje glasbene uspehe je Tyler zabeležila v 80. letih minulega stoletja. Pevka z zanjo značilnim, hripavim glasom je izdala skupno več kot 80 singlov in 18 studijskih albumov. Njeni najbolj znani skladbi sta bili Total Eclipse of the Heart in Holding Out for a Hero. Zaradi bolezni je morala odpovedati turnejo, ki je bila prvotno načrtovana za to poletje. Jeseni so bili načrtovani še drugi nastopi, med drugim 24. novembra na Dunaju.