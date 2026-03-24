Umrla je ameriška igralka Valerie Perrine, ki je za vlogo v filmu Lenny, kjer je zaigrala ob Dustinu Hoffmanu, na filmskem festivalu v Cannesu prejela nagrado za najboljšo igralko. Ta vloga ji je prinesla tudi bafto za najobetavnejšo novinko v glavni vlogi ter nominacijo za oskarja in zlati globus.

Stara je bila 82 let

Novico o njeni smrti je v ponedeljek na enem od družbenih omrežij objavil njen prijatelj in režiser Stacey Souther, ki se tudi podpisuje pod režijo dokumentarca o Perrine.

Kot je še zapisal Souther, se je igralka zadnja leta z neverjetnim pogumom in brez pritoževanja spopadala s Parkinsonovo boleznijo.

»Bila je pravi navdih, živela je življenje s polnimi pljuči - in kakšno veličastno življenje je bilo to! Svet je brez nje bolj žalosten,« je še dodal Souther, ki je tudi sporočil, da so zasnovali kampanjo GoFundMe za kritje stroškov pogreba igralke, saj so, kot je zapisal, »po več kot 15 letih boja s Parkinsonovo boleznijo njene finance izčrpane«.

V glavni vlogi zaigrala v prvih dveh Supermanih

Potem ko je delala kot plesalka in pozirala za revijo Playboy, je Perrine kot igralka postala prepoznavna leta 1972 z vlogo v filmu Klavnica pet, kjer je upodobila igralko filmov za odrasle Montano Wildhack. Zaslovela je dve leti kasneje z vlogo v biografskem filmu Boba Fosseja Lenny o življenju ameriškega komika Lennyja Brucea.

Perrine je ob Christopherju Reeveu v glavni vlogi zaigrala tudi v prvih dveh Supermanih in sicer kot dekle negativnega lika Lexa Luthora, ki ga je upodobil Gene Hackman. Za oba filma je prejela pohvale kritikov.

V več kot štirih desetletjih dolgi karieri je odigrala skoraj 70 filmskih in televizijskih vlog ter nastopila ob nekaterih največjih moških igralskih zvezdah svoje dobe, med katerimi so bili Gene Hackman, Robert Redford in Jack Nicholson.