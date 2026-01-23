  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SLOVO

Umrla priznana igralka Marija Paro

Marijo Paro je bila ugledna hrvaška gledališka, filmska in televizijska igralka.
V spomin. FOTO: Getty Images
V spomin. FOTO: Getty Images
N. Č.
 23. 1. 2026 | 09:51
 23. 1. 2026 | 11:30
A+A-

V Zagrebu je v četrtek pri 89 letih umrla priznana hrvaška igralka Marija Paro. Njeno umetniško pot je zaznamovalo več kot štiri desetletja dela na odru Hrvaškega narodnega gledališča v Zagrebu, za njo pa ostaja bogat opus gledaliških pa tudi filmskih vlog, so sporočili iz te kulturne ustanove.

Parova je bila ugledna gledališka, filmska in televizijska igralka. Pripadala je generaciji igralcev, ki je s svojim delom sooblikovala nove gledališke poetike, hkrati pa je ostala trajno vezana na ansambel in institucijo kot prostor umetniške odgovornosti in kontinuitete.

Rodila se je 13. marca 1936 v Boki Kotorski, igralsko akademijo pa je končala v Sarajevu, kjer je leta 1954 začela svojo profesionalno kariero v tamkajšnjem narodnem gledališču.

V Zagreb je prišla leta 1958 in postala članica Drame Hrvaškega narodnega gledališča, zvesta ji je ostala vse do upokojitve leta 1995. Bila je stalno in prepoznavno ime tega gledališča z izjemno širokim repertoarjem – od klasikov svetovne dramske književnosti do sodobnih besedil, od velikih ansambelskih predstav do komornih in eksperimentalnih projektov.

Igrala je tudi v filmih, od Pod sumnjom Branka Belana in Izgubljene olovke Fedorja Škubonje do Okupacije v 26 slikah Lordana Zafranovića. Na Televiziji Zagreb je sodelovala v številnih antologijskih dramah in priredbah, pogosto v sodelovanju z režiserjem Mariom Fanellijem.

Bila je žena velikega gledališkega režiserja Georgija Para.

Več iz teme

Marija ParogledališčeZagrebslovo
ZADNJE NOVICE
13:25
Bulvar  |  Tuji trači
BREZ BESED

Oster rez: britanska princesa ne govori z očetom

Z odločitvijo je princesa Eugenie kraljevemu bratu zlomila srce.
23. 1. 2026 | 13:25
13:00
Bulvar  |  Suzy
PRISTOJI MU

Stric Bojan Cvjetićanin: že pridno vadi (Suzy)

Zaveda se, da bo odgovoren očka.
23. 1. 2026 | 13:00
12:55
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

To delate narobe: tako očistite in ohranite lesene kuhinjske pripomočke

Kako pravilno čistiti in negovati lesene kuhalnice, deske za rezanje in nože? Preverite preproste nasvete za čiščenje in oljenje lesa v kuhinji.
23. 1. 2026 | 12:55
12:40
Lifestyle  |  Astro
POVEŽIMO SE S SABO

To je smisel meditacije

Ko se naučimo biti doma v sebi, nas nič ne more zlahka odnesti.
23. 1. 2026 | 12:40
12:20
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PREHRANSKI MITI

Jajc lahko užijemo pet na dan, a samo, če so takšna (po mnenju naturopatinje)

»Da jajca dvignejo holesterol, je čista laž,« pravi priznana slovenska naturopatinja Erika Brajnik, ki nam je razkrila, zakaj je to živilo tako nujno za zdravje pozimi.
Barbara Kotnik23. 1. 2026 | 12:20
12:13
Novice  |  Kronika  |  Doma
TATVINA

Saj ni res, pa je! Ukradli vozilo pogrebne službe. Je bil v njem tudi pokojnik?

Ponoči so ukradli mrliški avtomobil Pogrebne službe Mežica.
23. 1. 2026 | 12:13

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPADI

Kdo so najpogostejša tarča preračunljivih napadalcev?

Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 10:56
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 10:50
Promo
Novice  |  Slovenija
CERTIFIKAT

JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 12:45
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPADI

Kdo so najpogostejša tarča preračunljivih napadalcev?

Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 10:56
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 10:50
Promo
Novice  |  Slovenija
CERTIFIKAT

JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 12:45
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PRAVA USPEŠNICA

50-letnica L'Occitana poudarja moč povezovanja

Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 13:28
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
REDMI

Xiaomi predstavlja serijo REDMI Note 15: odpornost titana in napredne fotografske funkcije

Do konca februarja je na voljo posebna promocijska ponudba. Ob nakupu modelov REDMI Note 15 Pro+ 5G ali REDMI Note 15 Pro 5G prejmete kot darilo pametno zapestnico Xiaomi Smart Band 10 in brezžične slušalke REDMI Buds 8 Lite.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 13:19
Promo
Novice  |  Slovenija
FORUM

Odločanje pod pritiskom kibernetskih groženj

Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 09:14
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Sodelujte v nagradni igri in poskrbite za svojo prihodnost!

Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 15:30
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki