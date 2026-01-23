Umrla priznana igralka Marija Paro

V Zagrebu je v četrtek pri 89 letih umrla priznana hrvaška igralka Marija Paro. Njeno umetniško pot je zaznamovalo več kot štiri desetletja dela na odru Hrvaškega narodnega gledališča v Zagrebu, za njo pa ostaja bogat opus gledaliških pa tudi filmskih vlog, so sporočili iz te kulturne ustanove.

Parova je bila ugledna gledališka, filmska in televizijska igralka. Pripadala je generaciji igralcev, ki je s svojim delom sooblikovala nove gledališke poetike, hkrati pa je ostala trajno vezana na ansambel in institucijo kot prostor umetniške odgovornosti in kontinuitete.

Rodila se je 13. marca 1936 v Boki Kotorski, igralsko akademijo pa je končala v Sarajevu, kjer je leta 1954 začela svojo profesionalno kariero v tamkajšnjem narodnem gledališču.

V Zagreb je prišla leta 1958 in postala članica Drame Hrvaškega narodnega gledališča, zvesta ji je ostala vse do upokojitve leta 1995. Bila je stalno in prepoznavno ime tega gledališča z izjemno širokim repertoarjem – od klasikov svetovne dramske književnosti do sodobnih besedil, od velikih ansambelskih predstav do komornih in eksperimentalnih projektov.

Igrala je tudi v filmih, od Pod sumnjom Branka Belana in Izgubljene olovke Fedorja Škubonje do Okupacije v 26 slikah Lordana Zafranovića. Na Televiziji Zagreb je sodelovala v številnih antologijskih dramah in priredbah, pogosto v sodelovanju z režiserjem Mariom Fanellijem.

Bila je žena velikega gledališkega režiserja Georgija Para.