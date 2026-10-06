Umrla rock zvezdnica, ki se je spominjamo po veliki uspešnici iz 90. let (VIDEO)

Znana rock pevka in kantavtorica Sass Jordan je umrla v 64. letu starosti, je na družbenih omrežjih sporočila njena družina. Njeni najbližji so jo opisali kot neponovljivo silo narave ter izjemno osebo, polno svetlobe in veselja. Natančen vzrok smrti še ni uradno znan, je pa pevka le mesec dni prej odpovedala vse preostale koncerte do konca leta. Njena ekipa je takrat sporočila, da se sooča z resnim zdravstvenim stanjem in da se mora nujno posvetiti okrevanju.

Rodila se je kot Sarah Jordan konec decembra v Birminghamu v Angliji, pravi dom pa je našla v Kanadi, kamor se je z družino preselila pri treh letih. Odraščala je v Montrealu v glasbeno zaznamovani družini; njen oče je bil profesor francoske književnosti, mama pa nekdanja balerina. Za glasbo se je začela zanimati zelo zgodaj. Že kot najstnica je igrala kitaro s prijatelji po mestnih parkih, pri šestnajstih letih pa je začela nastopati z lokalnimi skupinami po montrealskih klubih. Tam je razvijala svoj prepoznaven in močan vokal, ki jo je pozneje proslavil tudi zunaj Kanade.

Njen pravi preboj je prišel po izidu prvega samostojnega albuma konec osemdesetih let. Naslovna skladba se je hitro povzpela na glasbene lestvice, Jordan pa je že naslednje leto prejela prestižno kanadsko nagrado Juno za najobetavnejšo žensko vokalistko. Največji komercialni uspeh je dosegla z albumom z začetka devetdesetih let, ki je prinesel več uspešnic, med njimi Make You a Believer. Revija Billboard jo je nato razglasila za najboljšo žensko rock izvajalko. V najuspešnejšem obdobju kariere je nastopala skupaj z nekaterimi največjimi imeni rock glasbe. Oder je delila z zasedbami Aerosmith, The Rolling Stones, Van Halen in AC/DC.

Znana je bila tudi po tem, da je pomagala mladim glasbenikom. V njenem spremljevalnem bendu je kot 22-letnik igral bobnar Taylor Hawkins, ki je pozneje postal svetovno znan član skupine Foo Fighters. Hawkins je večkrat poudaril, da ga je prav Jordan naučila, kako deluje življenje v pravem rock bendu, in mu izplačala prvi resnejši glasbeni honorar. Skoraj dve desetletji pozneje se je Jordan pridružila Foo Fightersom na odru v Torontu, kjer je Dave Grohl pred občinstvom dejal, da Hawkins brez nje verjetno ne bi končal v njihovi skupini.

Širše občinstvo jo pozna tudi po televizijski vlogi v žiriji oddaje Canadian Idol, kjer je sodelovala vseh šest sezon. Kot edina ženska v žiriji je mlade pevce usmerjala z neposrednimi, a konstruktivnimi komentarji. Gledalci so jo cenili zaradi iskrenosti, humorja in velikega glasbenega znanja.

V zadnjih letih je skupaj z možem Derekom Sharpom intenzivno ustvarjala novo glasbo. Objavila je dva dobro sprejeta blues albuma, njene skladbe pa so se visoko uvrščale na specializiranih lestvicah. Tudi med pandemijo je nadaljevala z ustvarjanjem in se v pesmih dotikala minljivosti časa ter nemirnega sveta okoli sebe.