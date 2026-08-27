Umrla umetnica, po vsem svetu znana po pikčastih vzorcih in živih barvah

V 98. letu starosti je umrla japonska umetnica Yayoi Kusama, so danes sporočili iz umetnici posvečenega muzeja v Tokiu. Dodali so, da je Kusama umrla 14. avgusta v bolnišnici v Tokiu. Umetnica je bila po vsem svetu znana po uporabi pikčastih vzorcev in živih barv, s katerimi je prekrivala slike in skulpture.

Kusama se je rodila leta 1929 v zimskem središču Nagano. Odraščala je v konservativni premožni družini in se že zgodaj, kljub nasprotovanju matere, v določeni meri pa prav zaradi tega, začela kaliti kot umetnica. Umrla je 14. avgusta. Leta 1957 se je preselila v New York, kjer se je na vrhuncu razcveta poparta in hipijevskega gibanja družila z umetniki, kot so bili Donald Judd, Andy Warhol, Joseph Cornell in Claes Oldenburg. V tem obdobju so nastala njena najbolj znana umetniška dela. Prvi večji uspeh v New Yorku je dosegla leta 1959 z razstavo Obsesivno monokromatično. Mednarodno je zaslovela leta 1966 s performansom Narcisov vrt. Leta 1973 se je vrnila na Japonsko in se leta 1977 odločila za sprejem v psihiatrično bolnišnico v Tokiu, kjer je živela in nadaljevala s svojim ustvarjanjem.

Umetničina ponavljajoča se uporaba pik in svetlih barv naj bi bila poustvaritev njenih vizualnih in zvočnih halucinacij, zaradi katerih je trpela v otroštvu. Večkrat je tudi skušala storiti samomor. Bila je dejavna na področjih slikarstva, kiparstva, filma, performansov in okoljskih instalacij. Napisala je tudi več romanov in kratkih zgodb, zbirko poezije in avtobiografijo. Leta 2006 je postala prva Japonka, ki je prejela nagrado praemium imperiale, eno najprestižnejših in najvišje dotiranih japonskih nagrad za umetnike z globalnim vplivom. Njena dela so bila predstavljena v največjih galerijah in muzejih po vsem svetu.