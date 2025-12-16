Umrla zvezdnica priljubljenih serij, stara komaj 45 let

Avstralska igralka Rachael Carpani, ki je zaslovela z vlogo Jodi Fountain McLeod v izjemno priljubljeni seriji McLeodove hčere, je nenadoma preminila v starosti 45 let. Tragično vest je javnosti potrdila njena družina, sporočilo pa je na družbenih omrežjih delila njena sestra Georgia Carpani. Kot sta zapisala njena starša Tony in Gael Carpani, je Rachael umrla mirno v zgodnjih jutranjih urah 7. decembra, potem ko se je dolga leta borila s kronično boleznijo. Družina je ob tem zaprosila za razumevanje in zasebnost ter sporočila, da bo pogreb potekal v ožjem krogu družine in prijateljev.

Rachael Carpani je močno zaznamovala avstralsko televizijsko sceno. V seriji McLeodove hčere je igrala med letoma 2001 in 2009, s svojo vlogo pa osvojila srca gledalcev po vsem svetu. Uspešno kariero je nadaljevala tudi v ZDA, kjer je nastopila v priljubljenih serijah, kot so NCIS: Los Angeles, Against the Wall, ter v filmu Triangle (2009), kjer je igrala ob Liamu Hemsworthu. Le nekaj mesecev pred njeno smrtjo ji je sestra Georgia ob rojstnem dnevu namenila ganljivo javno čestitko, v kateri jo je opisala kot »najlepšo žensko, kar jih pozna« ter poudarila, koliko svetlobe in veselja je prinašala v življenja svojih bližnjih. Po objavi novice so družbena omrežja preplavile številne sožalne objave oboževalcev, ki so se igralke spominjali po močnih vlogah, toplini in človečnosti, ki jo je izžarevala na malih zaslonih. Mnogi so zapisali, da so ob seriji McLeodove hčere z njo dobesedno odraščali. Rachael za seboj pušča bogato igralsko kariero in spomin na izjemno nadarjeno umetnico, ki je kljub osebnim bojem pustila neizbrisen pečat v svetu televizije in filma.