Umrlo bivše dekle zvezdnika: pred kratkim je postala mama

Umrla je avstralska manekenka in oblikovalka Sahara Ray. Njena družina je potrdila, da se je poslovila v bolnišnici, obkrožena s svojimi najbližjimi, stara je bila 34 let. »Umrla je sinoči v bolnišnici, obkrožena z družino. Bila je zelo ljubljena,« so sporočili njeni najbližji. Vzrok smrti uradno še ni potrjen.

Med drugim je bila znana po razmerju s pevcem Justinom Bieberjem in lastni blagovni znamki kopalk. Pred dvema letoma je javno spregovorila o svojem boju z Guillain-Barréjevim sindromom, ki so ji ga diagnosticirali po hudi prometni nesreči, navaja TMZ. »Trenutno sem paralizirana od zgornjega dela stegen pa vse do stopal. Sploh ne morem hoditi,« je takrat povedala v videoposnetku. Manekenka je pojasnila, da je komaj hodila in da ji je zdravnik potem, ko je njeno telo doživelo šok in je hudo zbolela, postavil diagnozo.

Kariera in medijska prepoznavnost

Kot manekenka in vplivnica je zgradila uspešno kariero. Veliko število sledilcev na družbenih omrežjih ji je pomagalo pri ustanovitvi lastne blagovne znamke kopalk Sahara Ray Swim. Širšo medijsko pozornost je pritegnila leta 2016, ko so bile objavljene fotografije z dopusta na Havajih, na katerih je bila skupaj z Justinom Bieberjem. Še pred tem so jo mediji povezovali z avstralskim pevcem Codyjem Simpsonom, kasneje pa z raperjem Mod Sunom. Januarja je rodila hčerko Snow, aprila je sledilcem v videoposnetku na instagramu prvič predstavila dojenčico. Sahara Ray je bila hči avstralske legende deskanja na valovih Tonyja Raya. Odraščala je med Avstralijo, Kalifornijo in Havaji ter se večkrat selila med temi kraji.

Kaj je Guillain-Barréjev sindrom (GBS)?

Guillain-Barréjev sindrom je redka, akutna avtoimunska bolezen, pri kateri imunski sistem pomotoma napade periferno živčevje. Pri tem lahko poškoduje zaščitno mielinsko ovojnico celic ali same živčne aksone, kar povzroči mišično oslabelost, motnje občutljivosti in v hujših primerih ohromelost. Medtem ko večina bolnikov popolnoma okreva, lahko rehabilitacija (fizioterapija) traja od nekaj mesecev do enega leta. Manjši delež bolnikov utrpi dolgotrajnejšo mišično oslabelost, stopnja umrljivosti pa je v sodobnih zdravstvenih razmerah nizka in znaša približno od dveh do štirih odstotkov.