Upor Kate Middleton: razlog je precej pretresljiv

Valižanska princesa Catherine je znana po spoštovanju kraljevih tradicij. Na uradnih dogodkih nosi klobuke, sedi v značilnem položaju, božič pa preživlja v Sandringhamu. Toda ene naj ne bi dovolila. Gre za lovski obred, ki sta ga v mladosti prestala tako princ William kot princ Harry in vključuje kri, valižanska princesa pa naj bi nasprotovala temu, da bi mu bili izpostavljeni njeni trije otroci.

Obred, pri katerem lovcu obraz namažejo s krvjo živali

Obred se imenuje blooding oziroma krvavi obred. Ko mladi lovec prvič pokonča žival, mu z njeno krvjo namažejo obraz. Običajno gre za lisico ali jelena. Tradicija sega več stoletij v preteklost, njeni zagovorniki pravijo, da je izraz spoštovanja do živali in lova, kritiki jo označujejo za kruto in zastarelo. Dolgo je bila del kraljeve lovske tradicije, o njeni sprejemljivosti pa se še danes krešejo mnenja. Trditev, da Kate temu nasprotuje, izhaja iz knjige kraljevega pisca Toma Quinna z naslovom Da, gospa: Skrivnosti kraljevskega osebja (Yes Ma’am: The Secret Life of Royal Servants). V njej je zapisal, da je Catherine odločno vztrajala pri svojem in zahtevala, da njeni otroci ne bodo sodelovali pri tem obredu.

Prestala sta ga oba brata

Harry je bil star približno 15 let, ko je na kraljevem posestvu Balmoral na Škotskem izsledil in ustrelil jelena. V svojih spominih z naslovom Rezerva, ki so izšli leta 2023, je zapisal, da je bil njegov lovski vodnik po imenu Sandy zelo tradicionalen človek. V knjigi je opisal, kako je njegov obraz pritisnil ob truplo ubitega jelena. Zapisal je, da se je bal, da mu bo postalo slabo, in da je občutil globoko, vznemirjajočo toplino. Toda hkrati je čutil naraščajoči ponos, saj je bil prepričan, da je jelena ustrelil tako, da ni trpel. Kot poroča LBC, je Harry obred označil za izkazovanje spoštovanja do ubite živali.

Se tudi Williamovo mnenje spreminja?

Tudi Williamov odnos do lovske tradicije naj bi se spreminjal. Tom Quinn je v knjigi Pozlačena mladost (Gilded Youth) iz leta 2023 zapisal, da princ težko sprejema tradicionalne običaje kraljeve družine, saj ti med javnostjo postajajo vse manj priljubljeni. V knjigi Da, gospa je dodal, da, tako kot njegov oče, rad strelja, vendar se zaveda, da se javno mnenje vse bolj obrača proti dejavnostim, ki jih mnogi označujejo za krvave športe.

Kraljeva družina sicer daje prednost tradicionalnim oblikam lova na prostem, princesino domnevno nasprotovanje obredu bi tako lahko bilo del širše spremembe odnosa do nekaterih starih kraljevih običajev, povzema msn.com.