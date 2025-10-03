  • Delo d.o.o.
Usnjen steznik in (pre)globok dekolte Lidije dovolj, da so pevkini oboževalci v transu (FOTO)

Hrvaška pevka redno objavlja fotografije, ki burijo domišljijo.
Lidija Bačić Lille. FOTO: Posnetek Zaslona Instagram
Lidija Bačić Lille. FOTO: Posnetek Zaslona Instagram
M. U.
 3. 10. 2025 | 17:17
0:48
A+A-

Lidija Bačić Lille je znova dokazala, zakaj velja za eno najbolj privlačnih hrvaških pevk. 

image_alt
Lidiji Bačić so se zaradi oblin raztrgale spodnje hlačke

Na Instagramu je objavila fotografijo, ki je takoj pritegnila pozornost njenih številnih sledilcev.

Pred ogledalom je pozirala v oprijetem črnem usnjenem stezniku z globokim izrezom, dodatno mero zapeljivosti pa je poudarila z razmršenimi lasmi in samozavestno držo.

image_alt
Vroča hrvaška zvezdnica zakurila splet: poglejte, kako je izpostavila ritko (FOTO)

Komentarji pod fotografijo so bili seveda pričakovani: 

»Čudovito«, »Senzacija«, »Ni boljšega«, »Boginja«, »Odlično 5«, »Popolnoma čudovito« ...

instagramfotografijaLidija Bačić Lillepevka
