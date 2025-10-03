Usnjen steznik in (pre)globok dekolte Lidije dovolj, da so pevkini oboževalci v transu (FOTO)

Lidija Bačić Lille je znova dokazala, zakaj velja za eno najbolj privlačnih hrvaških pevk.

Na Instagramu je objavila fotografijo, ki je takoj pritegnila pozornost njenih številnih sledilcev.

Pred ogledalom je pozirala v oprijetem črnem usnjenem stezniku z globokim izrezom, dodatno mero zapeljivosti pa je poudarila z razmršenimi lasmi in samozavestno držo.

Komentarji pod fotografijo so bili seveda pričakovani:

»Čudovito«, »Senzacija«, »Ni boljšega«, »Boginja«, »Odlično 5«, »Popolnoma čudovito« ...