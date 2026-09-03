V 71. letu starosti umrla glasbena legenda, nekoč so jo razglasili za najboljšo ameriško pevko

V 71. letu starosti je v svojem domu v Jacksonu v zvezni državi Misisipi umrla z grammyjem nagrajena džezovska pevka in avtorica Cassandra Wilson, ki jo je revija Time nekoč razglasila za najboljšo ameriško pevko. Žalostno novico je potrdil njen dolgoletni menedžer Robert Torre. Sporočil je, da je glasbenica 2. septembra umrla mirno, obdana z družino, bližnjimi prijatelji in menedžerjem, ter dodal: »Z globoko žalostjo sporočamo, da nas je zapustila Cassandra Wilson, legendarna džezovska umetnica. Družina in prijatelji v teh težkih trenutkih prosijo za zasebnost.« Vzrok smrti javnosti še ni znan.

Glasbeno pot je začela v rodnem Jacksonu, kjer se je pri šestih letih učila klavirja, pri dvanajstih pa je poprijela za kitaro. V začetku osemdesetih let se je preselila v New York, se pridružila glasbenemu kolektivu M-Base ter leta 1986 izdala svoj samostojni prvenec Point of View. Prelom v njeni karieri je prinesel podpis pogodbe z založbo Blue Note Records in izid albuma Blue Light 'Till Dawn leta 1993. V bogatem ustvarjalnem obdobju je sodelovala s številnimi uglednimi imeni, kot so Wynton Marsalis, Luther Vandross in Angelique Kidjo, ter osvojila dva grammyja: prvega leta 1997 za album New Moon Daughter in drugega leta 2009 za album Loverly. Njen zadnji samostojni projekt Coming Forth by Day, izdan leta 2015, je bil posvečen legendarni Billie Holiday.