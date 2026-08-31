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V 98. letu starosti umrl legendarni hrvaški glasbenik, deloval je več kot 70 let (VIDEO)

S humorjem in šarmom je osvojil generacije.
Stjepan Stanić - Jimmy, legendarni pevec in glasbenik, v Ljubljani, 17. aprila 2019. FOTO: Uroš Hočevar 
Stjepan Stanić - Jimmy, legendarni pevec in glasbenik, v Ljubljani, 17. aprila 2019. FOTO: Uroš Hočevar 
STA, N. P.
 31. 8. 2026 | 15:11
1:37
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V 98. letu starosti je umrl legendarni hrvaški pevec, kitarist in kontrabasist Stjepan Jimmy Stanić, je v nedeljo poročala hrvaška javna radiotelevizija HRT. Stanić je bil na glasbeni sceni dejaven več kot 70 let, leta 2013 pa je prejel porina za življenjsko delo. Med njegovimi najbolj znanimi pesmimi sta Moja kobila Suzi in Kauboj Jimmy.

Stjepan Jimmy Stanić se je rodil leta 1929 v Zagrebu, z glasbo pa se je ukvarjal od zgodnje mladosti. V dolgoletni karieri je postal eden najbolj prepoznavnih hrvaških glasbenikov. Svojo debitantsko pesem in album Kauboj Jimmy je posnel kot član Vokalnega ansambla Nikice Kalođere. Vzdevek Jimmy je imel že pred snemanjem pesmi, prav zaradi njega pa je dobil priložnost, da jo posname. Med njegovimi najbolj znanimi pesmimi so poleg skladbe Kauboj Jimmy še Moja kobila Suzi, Kukavice, Prolazi sve in Dimnjačar.

V mladosti je deloval v tujini, kjer je kot instrumentalist sodeloval z znanimi svetovnimi jazzisti, po vrnitvi na Hrvaško pa se je uveljavil kot pevec zabavne glasbe. Izvajal je tuji in domači repertoar, ukvarjal pa se je tudi s skladanjem zabavnih skladb. Na glasbeni sceni se je obdržal več kot sedem desetletij, generacije poslušalcev pa je navduševal s svojim glasom, karizmo in humorjem ter nastopal skoraj do zadnjega dne.

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