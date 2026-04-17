Victoria Beckham slavi kljub družinski drami

Tik pred 52. rojstnim dnem je Victoria Beckham na družbenih omrežjih delila novico, ki ji veliko pomeni. Uvrščena je bila med izbrance letošnjega seznama stotih najvplivnejših oseb revije Time. »Počaščena sem, da sem vključena na letošnji seznam TIME 100 najvplivnejših ljudi na svetu.« Medtem ko ji je družina nedvomno čestitala za ta uspeh, med čestitkami zagotovo ni bilo tiste sina Brooklyna, odnos z njim je namreč že mesece skrhan, piše britanski Hello magazine.

Ta je že januarja javno spregovoril o napetostih v družini in potrdil, da se odvija spor ter da sam trenutno ne načrtuje sprave. Situacija je šla tako daleč, da je po lastnih besedah nekatere družinske člane blokiral na družbenih omrežjih. V svoji izjavi je navedel vrsto hudih obtožb, med katerimi izstopa tista, povezana z njegovo poroko z Nicolo Peltz. »Moja mama je prevzela moj prvi ples z mojo ženo, ki je bil tedne vnaprej načrtovan ob romantični pesmi,« je zapisal.

Dodal je podrobnosti: »Pred 500 svati me je Marc Anthony poklical na oder. Po načrtu bi moral slediti romantični ples, vendar me je namesto žene tam čakala moja mama. Z mano je plesala na zelo neprimeren način. Nikoli v življenju se nisem počutil bolj neprijetno ali ponižano.« Dotaknil se je govoric o sporu med njegovo mamo in ženo glede poročne obleke. »Moji starši že od vsega začetka skušajo uničiti moj odnos z ženo in to se ni ustavilo. Mama je v zadnjem trenutku odpovedala izdelavo Nicoline obleke, čeprav je bila zelo navdušena nad njenim dizajnom, zato je morala nujno poiskati drugo,« je zatrdil Brooklyn.

V še eni izjavi je poudaril: »Med načrtovanjem poroke me je mama označila za zlobnega, ker sva z Nicolo želela za svojo mizo posesti mojo in Nicolino babico, ki nista imeli ob sebi mož. Najini starši so imeli svoje mize, tik ob najini.« Do nedavnega se modna gurujka na te obtožbe ni odzvala, sedaj pa je za Wall Street Journal spregovorila o družinskih odnosih. »Mislim, da sva vedno ljubila svoje otroke,« je dejala, a nikjer ni omenila Brooklyna niti neposredno naslovila odnosa z njim. »Vedno sva se trudila biti najboljša starša, kolikor bi lahko bila,« je razkrila.

»Že več kot 30 let sva v javnosti in vse, kar sva kadarkoli poskušala narediti, je bilo zaščititi najine otroke in jih imeti rada. In to je pravzaprav vse, kar želim o tem povedati,« je pojasnila in dodala še, da da negativna publiciteta v zvezi z njeno družino ni vplivala na njen modni posel. »Mislim, da ljudje na koncu kupujejo moje izdelke, ker so res dobri. Ne mislim, da kupujejo moje črtalo za oči samo zato, ker ga prodajam jaz.«