V helikopterski nesreči umrl pevec, star je bil 32 let

Pevca Oliverja Treeja, rojenega kot Oliver Tree Nickel, so identificirali kot eno od šestih žrtev helikopterske nesreče v kraju Recreio dos Bandeirantes v jugozahodnem delu Ria de Janeira, poroča CNN. Med drugimi žrtvami so bili še Lucas Vignale, Gaspar Prim (znan argentinski youtuber Gaspi), Lucas Brito Chaves ter pilota Alexandre Souza in Charles Marsillac. V nesreči sta v zraku trčila dva helikopterja, kar je povzročilo obsežen požar. Po navedbah medijev sta trčila v nedeljo zgodaj zjutraj med preletom območja, kjer so bila parkirana električna vozila.

Ob trčenju in padcu razbitin je zagorelo najmanj 20 avtomobilov. Lokalna civilna policija je za CNN sporočila, da preiskava še poteka in da je bila zahtevana forenzična analiza kraja nesreče. Bandeirantes. V izjavi je brazilsko letalstvo zapisalo: »Brazilske zračne sile prek Centra za preiskovanje in preprečevanje letalskih nesreč obveščajo, da so bili v nedeljo, 14. junija, preiskovalci Tretje regionalne službe za preiskovanje in preprečevanje letalskih nesreč iz Ria de Janeira poklicani, da izvedejo začetne preiskovalne ukrepe v zvezi z incidentom, v katerem sta bili v kraju Recreio dos Bandeirantes udeleženi letalni napravi.« V nadaljevanju so pojasnili, da usposobljeni strokovnjaki zbirajo podatke, preverjajo dejstva, varujejo dokaze, ocenjujejo škodo ter pridobivajo druge informacije, potrebne za preiskavo.

Tree je Južno Ameriko obiskal v okviru svoje turneje The World's First World Tour. Zadnji koncert je imel 6. junija v São Paulu, nadaljevanje turneje je bilo načrtovano za 1. julij v Lizboni. Rodil se je v Santa Cruzu v Kaliforniji. Prvič je nase opozoril že pri 17 letih, leta 2010, in pod umetniškim imenom Tree sodeloval z znanimi izvajalci, kot sta Skrillex in Zeds Dead. Po izdaji neodvisnega albuma leta 2013 se je za nekaj let umaknil iz glasbene industrije ter se posvetil študiju glasbene tehnologije. Na glasbeno sceno se je vrnil leta 2020 s svojim prvim studijskim albumom Ugly Is Beautiful, na katerem je bila tudi njegova platinasta uspešnica Life Goes On. Kasneje je izdal še albume Cowboy Tears, Alone in a Crowd in aprila 2026 Love You Madly Hate You Badly, piše Page six.