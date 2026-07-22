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V hudi prometni nesreči umrla mlada igralka (18), zaslovela je v hollywoodskih filmskih uspešnicah

Žalostno novico je potrdil njen oče, ki je za ameriške medije razkril, da je Kaylee po hudi prometni nesreči umrla na poti v bolnišnico.
Kaylee Hottle je bila mlada ameriška gluha igralka, ki je zaslovela z vlogo Jie v hollywoodskih uspešnicah Godzilla proti Kongu in Godzilla x Kong: Novo kraljestvo. Osemnajstletna igralka, ki je prihajala iz gluhe družine in uporabljala ameriški znakovni jezik, je julija 2026 tragično umrla v prometni nesreči v ameriški zvezni državi Maryland. FOTO: Youtube/printscreen
Kaylee Hottle je bila mlada ameriška gluha igralka, ki je zaslovela z vlogo Jie v hollywoodskih uspešnicah Godzilla proti Kongu in Godzilla x Kong: Novo kraljestvo. Osemnajstletna igralka, ki je prihajala iz gluhe družine in uporabljala ameriški znakovni jezik, je julija 2026 tragično umrla v prometni nesreči v ameriški zvezni državi Maryland. FOTO: Youtube/printscreen
S. U.
 22. 7. 2026 | 19:03
1:58
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Mlada igralka Kaylee Hottle, ki je občinstvo navdušila z vlogo deklice Jie v filmskih uspešnicah Godzilla proti Kongu in Godzilla x Kong: Novo kraljestvo, je tragično umrla pri 18 letih, poroča TMZ. Žalostno novico je potrdil njen oče Joshua Hottle, ki je za ameriške medije povedal, da je Kaylee umrla na poti v bolnišnico po hudi prometni nesreči. Oče se je od hčerke poslovil tudi z ganljivim sporočilom v znakovnem jeziku. »Odpravljam se na let, na katerega si nikoli ne bi želel iti,« je zapisal ob videoposnetku, v katerem je pojasnil, da potuje iz Teksasa v Maryland, kjer bo prevzel posmrtne ostanke svoje hčerke.

Kaylee je bila tako kot njena starša gluha, po poročanju ameriških medijev pa je gluhota v očetovi družini prisotna že štiri generacije. Prav ta posebnost je zaznamovala tudi njeno igralsko pot, ki se je začela leta 2017 z nastopom v oglasu za aplikacijo Convo, namenjeno gluhim in naglušnim osebam.

Prav ta oglas jo je pripeljal do avdicije za filmsko franšizo o Kongu, kjer je dobila vlogo sirote Jie, deklice, ki z mogočnim Kongom komunicira v znakovnem jeziku. Vlogo je ponovno odigrala tudi v nadaljevanju Godzilla x Kong: Novo kraljestvo iz leta 2024, za katero je bila nominirana za prestižno nagrado Saturn v kategoriji najboljše igralske izvedbe mladega igralca.

Od Kaylee so se poslovili tudi na Teksaški šoli za gluhe, ki jo je obiskovala. »Z globoko žalostjo sporočamo pretresljivo novico. Naše misli so s Kayleejino družino, prijatelji in vsemi, ki so jo poznali in imeli radi,« so sporočili iz šole ter javnost prosili, naj v teh težkih trenutkih spoštuje zasebnost družine.

 

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