V hudi prometni nesreči umrla mlada igralka (18), zaslovela je v hollywoodskih filmskih uspešnicah

Mlada igralka Kaylee Hottle, ki je občinstvo navdušila z vlogo deklice Jie v filmskih uspešnicah Godzilla proti Kongu in Godzilla x Kong: Novo kraljestvo, je tragično umrla pri 18 letih, poroča TMZ. Žalostno novico je potrdil njen oče Joshua Hottle, ki je za ameriške medije povedal, da je Kaylee umrla na poti v bolnišnico po hudi prometni nesreči. Oče se je od hčerke poslovil tudi z ganljivim sporočilom v znakovnem jeziku. »Odpravljam se na let, na katerega si nikoli ne bi želel iti,« je zapisal ob videoposnetku, v katerem je pojasnil, da potuje iz Teksasa v Maryland, kjer bo prevzel posmrtne ostanke svoje hčerke.

Kaylee je bila tako kot njena starša gluha, po poročanju ameriških medijev pa je gluhota v očetovi družini prisotna že štiri generacije. Prav ta posebnost je zaznamovala tudi njeno igralsko pot, ki se je začela leta 2017 z nastopom v oglasu za aplikacijo Convo, namenjeno gluhim in naglušnim osebam.

Prav ta oglas jo je pripeljal do avdicije za filmsko franšizo o Kongu, kjer je dobila vlogo sirote Jie, deklice, ki z mogočnim Kongom komunicira v znakovnem jeziku. Vlogo je ponovno odigrala tudi v nadaljevanju Godzilla x Kong: Novo kraljestvo iz leta 2024, za katero je bila nominirana za prestižno nagrado Saturn v kategoriji najboljše igralske izvedbe mladega igralca.