V hudi prometni sreči blizu Skopja umrla znani pevec in njegov sin! Posnetki ognjene stihije šokirajo (VIDEO)

V bližini Skopja se je zgodila huda prometna nesreča, v kateri so umrle štiri osebe, med njimi tudi znani makedonski operni pevec Riste Velkov in njegov sin. Tragedija se je zgodila na odseku med nadvozom Vizbegovo in priključkom Mirkovci.

Po poročanju makedonskega portala Točka je tovornjak s kosovskimi registrskimi tablicami prebil varovalno ograjo, zapeljal na nasprotno smerno vozišče in čelno trčil v osebni avtomobil znamke BMW. Zaradi silovitega udarca je na osebnem vozilu izbruhnil požar, v katerem je avtomobil popolnoma zgorel.

Makedonsko ministrstvo za notranje zadeve je potrdilo, da so v nesreči umrli 51-letni voznik avtomobila R. V., dva 20-letna sopotnika (med katerima je bil tudi pevčev sin) ter še ena oseba. Policija je 76-letnega voznika tovornjaka, sicer državljana Kosova, že pridržala. Pristojne službe zdaj nadaljujejo s preiskavo, da bi ugotovile natančen vzrok te tragične nesreče.