  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
VSE SE JE ZNAŠLO V KNJIGI

V javnost pricurljala zasebna sporočila Macrona: kaj pravi o teorijah zarote, da je Brigitte transspolna oseba (VIDEO)

Macronovo zasebno dopisovanje razkriva njegova stališča o političnih nasprotnikih, teorijah zarote o ženi Brigitte in načrtih po odhodu s predsedniškega položaja.
Brigitte in Emmanuel Macron FOTO: Abdul Saboor Reuters
Brigitte in Emmanuel Macron FOTO: Abdul Saboor Reuters
A. G.
 7. 11. 2026 | 12:25
5:09
A+A-

Nova knjiga francoske novinarke Françoise Degois z naslovom Vsi ste prestrogi do mene razkriva zasebno dopisovanje francoskega predsednika Emmanuela Macrona. Knjiga temelji na sporočilih, izmenjanih prek aplikacije Telegram. Njihove odlomke sta že objavila časnik Le Figaro in tednik Marianne. Kot navajajo mediji, je Macron šele pred nekaj dnevi izvedel, da bo zasebno dopisovanje prišlo v javnost. Pogovor se je začel poleti 2024, ko je predsednik stopil v stik z Degois in se ji zahvalil, ker je na družbenem omrežju X stopila v bran njegovi ženi Brigitte Macron.

Takrat je bila prva dama tarča teoretikov zarote, ki so trdili, da je transspolna oseba. »Hvala vam, zahvaljuje se vam tudi moja žena. Ne glede na politične razlike so vaše besede pomembne,« ji je napisal in se podpisal z začetnicama EM. Degois je priložnost izkoristila za nadaljevanje pogovora.

Macron o razpustitvi parlamenta in sestavi vlade

Knjiga potrjuje, da Emmanuel Macron nikoli ni nameraval oblikovanja vlade zaupati koaliciji Nova ljudska fronta, ki je zmagala na parlamentarnih volitvah leta 2024. »Le ona in vsi vi verjamete, da bi lahko nekoč prišla do položaja predsednice vlade,« je Macron zapisal o Lucie Castets, takratni kandidatki levice za predsednico vlade.

Francoski predsednik meni, da mu je uspelo ustaviti desničarsko stranko Nacionalni zbor (RN), čeprav je njegova odločitev o razpustitvi parlamenta močno otežila drugo polovico njegovega mandata. Zavrača ocene, da je šlo za nepremišljeno politično potezo. »Razpustitev parlamenta, ki me je v vseh pogledih drago stala, je kljub temu uspela ustaviti RN. O tem sem prepričan. Na volitve so bili pripravljeni jeseni, ne pa junija,« je zapisal v enem od sporočil.

Kritike sodelavcev in medijev

V dopisovanju sta se novinarka in predsednik dotaknila tudi širšega političnega dogajanja. Macron je bil precej neposreden pri ocenjevanju svojih sodelavcev in političnih nasprotnikov. O Gabrielu Attalu je zapisal: »Dali smo mu preveč. Nenehno. Veliko preveč.« Glede stranke Nepokorna Francija (La France insoumise – LFI), ki jo vodi Jean-Luc Mélenchon, pa je pripomnil: »Strategija LFI je nora, vendar vanjo ne verjamem.«

Po drugi strani je pohvalil Oliviera Faura, prvega sekretarja Socialistične stranke. »Dober človek je – resnično dober človek, ta Olivier,« je zapisal Macron in namignil, da bi se moral Faure, ki ga je medtem premagal Raphaël Glucksmann, podati v predsedniško tekmo. »Moral bi poskusiti, Olivier. Drugi so poraženci. Samo poglejte jih, enega za drugim!« Macron ga je v sporočilih tudi neposredno spodbujal: »Daj no, narediti mora odločilen korak. Napasti mora; z Mélenchonom se lahko spopade. Sam sem se moral soočiti z njim. Ni lahko, vendar je izvedljivo.«

V drugih sporočilih se je pritoževal nad odnosom medijev do njega. Kritiziral je članke, ki ga po njegovem mnenju omalovažujejo, pa tudi tiste, v katerih novinarji objavljajo zaupne informacije. »Trije članki ne pomenijo prav nič,« je zapisal ob kritiki novinarjev, ki analizirajo njegove poteze, čeprav ga nikoli niso osebno spoznali. »Vi in vaši kolegi ste pogosto prestrogi do mene,« se je pritožil predsednik.

Življenje po Elizejski palači

Macron zaradi ustavne omejitve dveh zaporednih predsedniških mandatov ne more znova kandidirati. Ker se približuje konec njegovega mandata in s tem odhod iz Elizejske palače, se je v dopisovanju ozrl tudi na dosežke svojega predsedovanja. »V osmih letih smo dosegli napredek. Veliko smo naredili v boju proti separatizmu in pri izboljšanju kupne moči prebivalstva,« je izjavil junija letos.

O svojem življenju po odhodu s položaja prihodnjo pomlad ni govoril podrobneje, je pa razkril nekaj namigov. Ko je časnik Le Journal du Dimanche julija poročal, da naj bi se predsednik lahko zaposlil v podjetju milijarderja Xavierja Niela, je Macron to odločno zanikal. Ko ga je Françoise Degois vprašala o tej možnosti in morebitnem delu za druge milijarderje, je odgovoril: »Popolna, absolutna neumnost. Ne bom delal za nikogar. Raje bi imel majhen prostor zase kot velik prostor v tujem domu. Če bom vstopil v poslovni svet, bo to vsekakor z lastnim projektom, pri čemer se bolj nagibam k temu, da bi ga uresničil v tujini. Ne bom pa njihov zaposleni in jim ne bom ničesar dolžan. Nikoli,« je poudaril Macron, poroča Kurir.rs/Index.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

Emmanuel MacronBrigitte MacronFrancijapolitikaškandalnovinarkateorija zaroteknjigaFrançoise Degois
ZADNJE NOVICE
12:25
Bulvar  |  Tuji trači
VSE SE JE ZNAŠLO V KNJIGI

V javnost pricurljala zasebna sporočila Macrona: kaj pravi o teorijah zarote, da je Brigitte transspolna oseba (VIDEO)

Macronovo zasebno dopisovanje razkriva njegova stališča o političnih nasprotnikih, teorijah zarote o ženi Brigitte in načrtih po odhodu s predsedniškega položaja.
7. 11. 2026 | 12:25
12:03
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
OKORIS

Pet vlomov v diskontne trgovine v Avstriji: osumljeni Slovenec naj bi poznal posebno taktiko onesposabljanja alarmov dotičnega podjetja

Osumljenca so prijeli pri nas in ga v petek izročili avstrijskim organom pregona.
7. 11. 2026 | 12:03
11:45
Novice  |  Svet
(20560) NEŽIČ

Mlademu Slovencu izkazali neverjetno čast: njegovo ime za vedno zapisali v vesolje

Znanstvenik Rok Nežič, ki že več kot desetletje živi in dela na Severnem Irskem, je doživel enega izmed največjih možnih priznanj za svoje delo. Ko je izvedel novico, ni mogel verjeti, da se mu uresničujejo otroške sanje.
7. 11. 2026 | 11:45
10:25
Bulvar  |  Suzy
NOVOPEČENA STARŠA

Največja zmaga Jana Oblaka: doma je Maksim (Suzy)

Z zaročenko, srbsko teniško igralko Olgo Danilović, sta prvič postala oče in mama!
7. 11. 2026 | 10:25
10:05
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
MORA V ZAPOR

Višji sodniki županu Francu primazali klofuto

Obsojeni nekdanji župan občine Gornji Petrovci bo v kehi 14 mesecev.
Andrej Bedek7. 11. 2026 | 10:05
09:15
Novice  |  Slovenija
PRI SVETEM OČETU

Bob Dylan pred papeža s kapuco, Janša in Pirc Musarjeva pa? Stroga pravila Vatikana presenečajo (FOTO)

Pravila oblačenja so skozi desetletja precej spremenila.
7. 11. 2026 | 09:15

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAM ZA USPEH

Zakaj je lahko Nemčija napačna izbira?

Dober izdelek še ne zagotovi uspeha v tujini. Ključna sta jasna strategija in načrt, ki podjetju pomaga sprejemati boljše odločitve
Promo Slovenske novice3. 11. 2026 | 12:29
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZANIMIV OGLED

Irska tolpa proti newyorški mafiji

Kriminalistična drama z oskarjevcem J. K. Simmonsom o resnični tolpi iz Hell’s Kitchna premierno 7. novembra
Promo Slovenske novice30. 10. 2026 | 10:11
Promo
Lifestyle  |  Stil
HIBRID

Nekoč skromni malček, danes prava zverina? (video)

Novi Renault Clio združuje spomine, sodobno tehnologijo in hibridni pogon. Toda ali je še vedno tisti mestni malček, ki so ga vzljubile generacije?
6. 11. 2026 | 09:32
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HORMONI

Nives je bila nenehno utrujena, danes pa pravi: »Znova imam energijo«

Utrujenost, nespečnost, nihanje razpoloženja in kilogrami, ki se kopičijo kljub nespremenjenim navadam. So lahko vzrok hormonske spremembe?
6. 11. 2026 | 13:32
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAM ZA USPEH

Zakaj je lahko Nemčija napačna izbira?

Dober izdelek še ne zagotovi uspeha v tujini. Ključna sta jasna strategija in načrt, ki podjetju pomaga sprejemati boljše odločitve
Promo Slovenske novice3. 11. 2026 | 12:29
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZANIMIV OGLED

Irska tolpa proti newyorški mafiji

Kriminalistična drama z oskarjevcem J. K. Simmonsom o resnični tolpi iz Hell’s Kitchna premierno 7. novembra
Promo Slovenske novice30. 10. 2026 | 10:11
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
HIBRID

Nekoč skromni malček, danes prava zverina? (video)

Novi Renault Clio združuje spomine, sodobno tehnologijo in hibridni pogon. Toda ali je še vedno tisti mestni malček, ki so ga vzljubile generacije?
6. 11. 2026 | 09:32
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
HORMONI

Nives je bila nenehno utrujena, danes pa pravi: »Znova imam energijo«

Utrujenost, nespečnost, nihanje razpoloženja in kilogrami, ki se kopičijo kljub nespremenjenim navadam. So lahko vzrok hormonske spremembe?
6. 11. 2026 | 13:32
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
MEJNIK

Vaš obraz postaja ključno orodje

Odprtje bančnega računa prek spleta je pri Intesi Sanpaolo Bank mogoče z biometrično osebno izkaznico in selfijem, brez obiska poslovalnice ali videoklica.
2. 11. 2026 | 10:33
Novice  |  Slovenija
JEK2

»Na koncu se zna zgoditi, da bomo zadnji dinozavri« (video)

Slovenija ima po besedah predsednika uprave NLB dovolj denarja za velike razvojne naložbe. Toda ali imamo jasno predstavo, kakšno gospodarstvo želimo ohraniti in razvijati?
6. 11. 2026 | 09:25
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VARNOST

V slovenskih bolnišnicah se pripravljajo na nevaren scenarij

Ko opravimo plačilo, oddamo vlogo ali preverimo izvid, pričakujemo, da bo storitev delovala in da bodo naši podatki varni.
Promo Slovenske novice5. 11. 2026 | 08:44
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREKO ČAKALNIH VRST

Hitrejša pot do zdravstvene obravnave

Zaradi dolgih čakalnih dob v zdravstvu se nekaterim zdravstveno stanje slabša, drugi pa živijo z nižjim življenjskim standardom.
Promo Slovenske novice4. 11. 2026 | 13:41
Promo
Novice  |  Slovenija
OSKRBA

Kaj bi se zgodilo, če bi Slovenija ostala brez plina?

Plinovodi z novimi povezavami s sosednjimi državami, posodobitvami omrežja in varnostnimi ukrepi krepijo zanesljivost oskrbe Slovenije s plinom.
Promo Slovenske novice6. 11. 2026 | 14:10
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAKUPI

Zakaj za izdelke plačujemo več, kot je vredna njihova vsebina

Ko kupimo mleko ali kavo, plačamo več kot le njegovo vsebino. V ceni je lahko tudi oglas tega izdelka, ki smo ga večer prej videli na televiziji.
Promo Slovenske novice29. 10. 2026 | 09:24
Photo
Novice  |  Slovenija
INDUSTRIJSKA MOČ

»Pri nas res sto let za kačami pridemo na plan (video)«

Medtem ko svetovne velesile krepijo proizvodnjo, se evropska industrija spoprijema z visokimi cenami energije in počasnim sprejemanjem ukrepov. Ali Slovenija zaradi zamujenih odločitev izgublja konkurenčnost?
4. 11. 2026 | 07:53
Promo
Novice  |  Svet
NEXT

Zlati korak: pametno varčevanje v zlatu za vsako generacijo

Fizično zlato v vaši lasti, varna hramba v Sloveniji in varčevanje, ki ga lahko začnete že s 40 evri na mesec.
Promo Slovenske novice6. 11. 2026 | 08:00
Promo
Novice  |  Slovenija
VPRAŠANJE VARNOSTI

»Kmalu nam bodo ušli izpod nadzora«

Marko Grobelnik z Inštituta Jožef Stefan in David Bevc s Telekoma Slovenije o gradnji AI infratrukture in agentih, ki se že odločajo sami.
29. 10. 2026 | 11:39
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POTOVANJA

Dopust, ki se je končal z računom za 250.000 evrov

Vikend v evropski prestolnici, obisk sorodnikov, smučanje, službeno potovanje ali večmesečni študij – potujemo vse leto in iz različnih razlogov.
Promo Slovenske novice2. 11. 2026 | 09:25
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJSKI SKLADI

Kje se skrivajo naslednji slovenski milijonarji?

SID Kapital objavlja odprti poziv za vlaganja v alternativne investicijske sklade
Promo Slovenske novice4. 11. 2026 | 09:26
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
EKO SKLAD

Izposodite si 500 tisoč evrov, vrnete jih lahko le 300 tisoč

V Sloveniji je kar 70 % stavb, zgrajenih pred letom 1990, energetsko manj učinkovitih, je maja letos objavilo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.
3. 11. 2026 | 09:11
Promo
Novice  |  Svet
NEXT

Digitalno denarnico razvijamo v platformo, na kateri lahko uporabnik izvaja vse večji del svojih finančnih aktivnosti

Aircash na Hrvaškem gradi evropsko finančno platformo, številke pa potrjujejo, da rast, ki jo dosegamo, ni le hitra, temveč tudi finančno vzdržna.
3. 11. 2026 | 14:00
PromoPhoto
Novice  |  Svet
ISKALNA AKCIJA

Oseba v oranžnem jopiču je izginila. Se lahko dovolj dobro skrije? (video)

Na Univerzi v Celovcu razvijajo brezpilotne letalnike, ki se samostojno znajdejo v prostoru, tudi brez signala GPS. Obiskali smo raziskovalno središče, kjer znanstvene zamisli preizkušajo v resničnih razmerah.
Promo Slovenske novice3. 11. 2026 | 12:54
Promo
Novice  |  Slovenija
PAZI.SE

Pazite se: obljubljajo neverjetne zaslužke, potem vas opeharijo

»Zagotovljeni donos«, »hiter zaslužek brez tveganja« in »ekskluzivna naložbena priložnost«.
Promo Slovenske novice3. 11. 2026 | 08:36
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
LEPOTNI POSEG ZA ZDRAVJE OČI

Operacija povešenih vek: kaj v resnici stoji za utrujenim pogledom?

Oči so lahko videti utrujene, tudi ko smo spočiti. Včasih jih obtežuje odvečna koža, drugič spuščene obrvi, lahko pa nas motijo predvsem gubice okoli oči.
Promo Slovenske novice3. 11. 2026 | 14:09
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NASVET

Denar vam kopni pred očmi. Kaj storiti?

Nihanja so del investiranja, vendar jih je lažje sprejeti v teoriji kot takrat, ko vrednost naložbe pade. Kako se odzvati, ko se številke obarvajo rdeče?
28. 10. 2026 | 11:41
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVATIVNO

Slovenija gradi nekaj, kar bi lahko spremenilo delo v podjetjih

Telekom Slovenije razvija UI-oblak, ki bo podjetjem omogočil dostop do zmogljive umetne inteligence, učinkovitejše poslovanje in večji nadzor nad podatki.
3. 11. 2026 | 12:59
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
NARAVNA SNOV

Slovenski raziskovalci naleteli na povezavo, ki je niso pričakovali

Matični mleček poznamo že dolgo, toda pri njegovem delovanju na človeka ostaja precej odprtih vprašanj.
5. 11. 2026 | 10:24
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki