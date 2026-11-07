V javnost pricurljala zasebna sporočila Macrona: kaj pravi o teorijah zarote, da je Brigitte transspolna oseba (VIDEO)

Nova knjiga francoske novinarke Françoise Degois z naslovom Vsi ste prestrogi do mene razkriva zasebno dopisovanje francoskega predsednika Emmanuela Macrona. Knjiga temelji na sporočilih, izmenjanih prek aplikacije Telegram. Njihove odlomke sta že objavila časnik Le Figaro in tednik Marianne. Kot navajajo mediji, je Macron šele pred nekaj dnevi izvedel, da bo zasebno dopisovanje prišlo v javnost. Pogovor se je začel poleti 2024, ko je predsednik stopil v stik z Degois in se ji zahvalil, ker je na družbenem omrežju X stopila v bran njegovi ženi Brigitte Macron.

Takrat je bila prva dama tarča teoretikov zarote, ki so trdili, da je transspolna oseba. »Hvala vam, zahvaljuje se vam tudi moja žena. Ne glede na politične razlike so vaše besede pomembne,« ji je napisal in se podpisal z začetnicama EM. Degois je priložnost izkoristila za nadaljevanje pogovora.

Macron o razpustitvi parlamenta in sestavi vlade

Knjiga potrjuje, da Emmanuel Macron nikoli ni nameraval oblikovanja vlade zaupati koaliciji Nova ljudska fronta, ki je zmagala na parlamentarnih volitvah leta 2024. »Le ona in vsi vi verjamete, da bi lahko nekoč prišla do položaja predsednice vlade,« je Macron zapisal o Lucie Castets, takratni kandidatki levice za predsednico vlade.

Francoski predsednik meni, da mu je uspelo ustaviti desničarsko stranko Nacionalni zbor (RN), čeprav je njegova odločitev o razpustitvi parlamenta močno otežila drugo polovico njegovega mandata. Zavrača ocene, da je šlo za nepremišljeno politično potezo. »Razpustitev parlamenta, ki me je v vseh pogledih drago stala, je kljub temu uspela ustaviti RN. O tem sem prepričan. Na volitve so bili pripravljeni jeseni, ne pa junija,« je zapisal v enem od sporočil.

Kritike sodelavcev in medijev

V dopisovanju sta se novinarka in predsednik dotaknila tudi širšega političnega dogajanja. Macron je bil precej neposreden pri ocenjevanju svojih sodelavcev in političnih nasprotnikov. O Gabrielu Attalu je zapisal: »Dali smo mu preveč. Nenehno. Veliko preveč.« Glede stranke Nepokorna Francija (La France insoumise – LFI), ki jo vodi Jean-Luc Mélenchon, pa je pripomnil: »Strategija LFI je nora, vendar vanjo ne verjamem.«

Po drugi strani je pohvalil Oliviera Faura, prvega sekretarja Socialistične stranke. »Dober človek je – resnično dober človek, ta Olivier,« je zapisal Macron in namignil, da bi se moral Faure, ki ga je medtem premagal Raphaël Glucksmann, podati v predsedniško tekmo. »Moral bi poskusiti, Olivier. Drugi so poraženci. Samo poglejte jih, enega za drugim!« Macron ga je v sporočilih tudi neposredno spodbujal: »Daj no, narediti mora odločilen korak. Napasti mora; z Mélenchonom se lahko spopade. Sam sem se moral soočiti z njim. Ni lahko, vendar je izvedljivo.«

V drugih sporočilih se je pritoževal nad odnosom medijev do njega. Kritiziral je članke, ki ga po njegovem mnenju omalovažujejo, pa tudi tiste, v katerih novinarji objavljajo zaupne informacije. »Trije članki ne pomenijo prav nič,« je zapisal ob kritiki novinarjev, ki analizirajo njegove poteze, čeprav ga nikoli niso osebno spoznali. »Vi in vaši kolegi ste pogosto prestrogi do mene,« se je pritožil predsednik.

Življenje po Elizejski palači

Macron zaradi ustavne omejitve dveh zaporednih predsedniških mandatov ne more znova kandidirati. Ker se približuje konec njegovega mandata in s tem odhod iz Elizejske palače, se je v dopisovanju ozrl tudi na dosežke svojega predsedovanja. »V osmih letih smo dosegli napredek. Veliko smo naredili v boju proti separatizmu in pri izboljšanju kupne moči prebivalstva,« je izjavil junija letos.

O svojem življenju po odhodu s položaja prihodnjo pomlad ni govoril podrobneje, je pa razkril nekaj namigov. Ko je časnik Le Journal du Dimanche julija poročal, da naj bi se predsednik lahko zaposlil v podjetju milijarderja Xavierja Niela, je Macron to odločno zanikal. Ko ga je Françoise Degois vprašala o tej možnosti in morebitnem delu za druge milijarderje, je odgovoril: »Popolna, absolutna neumnost. Ne bom delal za nikogar. Raje bi imel majhen prostor zase kot velik prostor v tujem domu. Če bom vstopil v poslovni svet, bo to vsekakor z lastnim projektom, pri čemer se bolj nagibam k temu, da bi ga uresničil v tujini. Ne bom pa njihov zaposleni in jim ne bom ničesar dolžan. Nikoli,« je poudaril Macron, poroča Kurir.rs/Index.