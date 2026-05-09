OBDAVČITEV PREMOŽNIH

V javnost ušla številka: toliko davka v resnici plača princ William

Znesek, ki ga v davčno blagajno prispeva britanski prestolonaslednik, je mnoge presenetil.
M. Fl.
 9. 5. 2026 | 06:00
Valižanski princ je bil v novem poročilu imenovan za enega največjih davkoplačevalcev v Veliki Britaniji. Po poročanju časnika The Sunday Times princ William, letno plača do sedem milijonov funtov dohodnine, kar ga uvršča med zgornjih 0,002 odstotka davkoplačevalcev v Združenem kraljestvu. Časopis navaja tudi, da večina Williamovega dohodka izhaja iz več kot 20 milijonov funtov letnih prihodkov iz vojvodine Cornwall (Duchy of Cornwall), zasebnega zemljiškega posestva, vrednega približno 1,1 milijarde funtov, ki ga od 14. stoletja podeduje vsak prestolonaslednik.

Je William primoran plačevati dohodnino?

Po dogovoru iz leta 2013 med pokojno kraljico Elizabeto II. in finančnim ministrstvom monarh, zdaj kralj Karel III., pravno ni dolžan plačevati dohodnine, davka na kapitalski dobiček ali davka na dediščino. Tudi njegov sin pravno ni zavezan k plačilu dohodnine od prihodkov iz Cornwalla, vendar oba kraljeva člana davke prostovoljno plačujeta.

The Sunday Times še navaja, da lahko princ William, preden izračuna davčno obveznost, od svojih prihodkov odšteje uradne stroške. Katere natančno uveljavlja kot davčne olajšave, javnosti ni znano.

Ali člani kraljeve družine običajno razkrivajo davke?

Razkritje konkretnega davčnega zneska s strani visokega člana kraljeve družine pomeni spremembo, saj kraljica Elizabeta II. svojih davčnih obveznosti nikoli ni javno obelodanila. William sledi zgledu svojega očeta, ki je v finančnem letu 2021–22, ko je bil še valižanski princ, prostovoljno razkril plačilo 5,9 milijona funtov dohodnine od 23 milijonov funtov prihodkov iz Cornwalla.

Ali princ William poseduje dom?

Dom, v katerem živi z valižansko princeso in njunimi tremi otroki: princem Georgeem, princeso Charlotte in princem Louisom, ni njegova last. Hiša Forest Lodge na posestvu Windsor je v lasti krone in ne spada v osebno lastnino družine. William in Kate hišo najemata po tržni ceni, čeprav znesek najemnine ni javno znan. Leta 2001 je bila gregorijanska vila obnovljena za 1,5 milijona funtov in ponujena za najem po ceni 15.000 funtov mesečno.

