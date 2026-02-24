  • Delo d.o.o.
MODNA IKONA

V modni agenciji so od lepotice nekoč zahtevali to, a se jim je uprla

Kraljica modnih brvi 90. let prejšnjega stoletja je te dni dopolnila 60 let.
Z Gerom sta bila eden najbolj vročih parov tistega časa. FOTO: Profimedia

Z Gerom sta bila eden najbolj vročih parov tistega časa. FOTO: Profimedia

Cindy Crawford s hčerko Kaio Gerber FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Cindy Crawford s hčerko Kaio Gerber FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Supermodeli Stephanie Seymour, Cindy Crawford, Christy Turlington, Tatjana Patitz in Naomi Campbell leta 1989 FOTO: Reuters Pictures, Ritts Herb

Supermodeli Stephanie Seymour, Cindy Crawford, Christy Turlington, Tatjana Patitz in Naomi Campbell leta 1989 FOTO: Reuters Pictures, Ritts Herb

Z Gerom sta bila eden najbolj vročih parov tistega časa. FOTO: Profimedia
Cindy Crawford s hčerko Kaio Gerber FOTO: Mario Anzuoni/Reuters
Supermodeli Stephanie Seymour, Cindy Crawford, Christy Turlington, Tatjana Patitz in Naomi Campbell leta 1989 FOTO: Reuters Pictures, Ritts Herb
R. D.
 24. 2. 2026 | 07:13
3:04
Cindy Crawford, ena največjih modnih ikon vseh časov, prepoznavna po znamenitem lepotnem znamenju, je zaznamovala zlato dobo supermodelov, tudi v zrelih letih pa ostaja simbol elegance, samozavesti in glamurja. Zdaj je uspešna poslovna ženska, morda njen največji uspeh pa je, da je preživela v industriji, ki ženske običajno zavrže ob prvih znakih staranja. Njen meteorski vzpon se je začel, ko jo je pri 16 v DeKalbu blizu Chicaga odkril lokalni fotograf. V času, ko je kot štipendistka prestižne univerze Northwestern študirala kemijski inženiring, je opravljala vrsto del, od čiščenja hiš do ličkanja koruze. Sčasoma je laboratorije zamenjala za modne brvi, a njeni začetki so bili vse prej kot lahki. V agenciji v Chicagu so celo zahtevali, naj si da odstraniti materino znamenje v kotičku ustnice, a to je postalo njen zaščitni znak.

20. FEBRUARJA je bila stara 60 let.

»Prav edinstvenost te loči od drugih, zato moraš sprejeti svojo individualnost, čeprav je to lažje reči kot storiti,« je Cindy Crawford dejala v enem od intervjujev. Januarja 1990 so v britanskem Voguu objavili njene fotografije, ki jih je posnel Peter Lindbergh, na naslovnici pa je pozirala z Naomi Campbell, Christy Turlington, Lindo Evangelista in Tatjano Patitz. To je bil simbolični začetek dobe supermodelov, v kateri so lepotice z modnih brvi postale globalne zvezde. Njen status je še utrdila vloga v kultnem videospotu Georgea Michaela za skladbo Freedom. V karieri je spretno krmarila med delom za prestižne modne znamke, kot sta Versace in Valentino, ter donosnimi sodelovanji z velikani, kot je Pepsi, za katerega je leta 1992 posnela kultno reklamo, ki so jo prvič predvajali med Super Bowlom. Šest let je bila tudi voditeljica in izvršna producentka oddaje House of Style na MTV, ki je gledalcem prikazovala zakulisje visoke mode. Pri 22 se je zaljubila v filmskega zvezdnika Richarda Gera, poročena sta bila med letoma 1991 in 1995.

Potem se je poročila s poslovnežem Randyjem Gerberjem, s katerim ima 26-letnega sina Presleyja in 24-letno hčerko Kaio. Oba gresta po njenih stopinjah in delata kot manekena in modela. Cindy, ki je 60. rojstni dan praznovala 20. februarja, se zdaj modnih revij večinoma udeležuje kot gostja, občasno pa naredi izjemo, kot jo je leta 2017 na reviji, posvečeni pokojnemu Gianniju Versaceju. Še vedno sodeluje z Omego in se pojavlja na naslovnicah, leta 2004 pa je skupaj s francoskim kozmetičnim strokovnjakom dr. Jean-Louisom Sebaghom, ki je znan tudi kot pionir botoksa in dermalnih polnil, ustanovila kozmetično linijo Meaningful Beauty, ki razvija izdelke za nego zrele kože.

Cindy Crawford s hčerko Kaio Gerber FOTO: Mario Anzuoni/Reuters
Cindy Crawford s hčerko Kaio Gerber FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Supermodeli Stephanie Seymour, Cindy Crawford, Christy Turlington, Tatjana Patitz in Naomi Campbell leta 1989 FOTO: Reuters Pictures, Ritts Herb
Supermodeli Stephanie Seymour, Cindy Crawford, Christy Turlington, Tatjana Patitz in Naomi Campbell leta 1989 FOTO: Reuters Pictures, Ritts Herb

