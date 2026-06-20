V požaru tragično umrla igralec znane serije in njegova žena

V tragičnem požaru, ki jev torek zajel objekt v mestu Blairstown v ameriški zvezni državi New Jersey, sta umrla igralec Paul Avery in njegova žena Sheila. Reševalci so ju v zgodnjih jutranjih urah našli nezavestna v ognjenem peklu. Kljub takojšnjemu oživljanju jima gasilci niso mogli več pomagati. Vzrok usodnega požara policija še preiskuje.

Paul Avery je bil televizijskim gledalcem najbolj znan po vlogi barmana Hughieja v priljubljeni ameriški telenoveli Vsi moji otroci, ki jo je igral kar dvanajst let. Med drugim se je pojavil tudi v filmu Superman iz leta 1978 ter v serijah, kot sta Soap in Tales from the Darkside. Njegova kariera pa se ni omejila le na igralstvo, saj je bil tudi predan novinar in soustanovitelj lokalnega časopisa.

Sledilci in sokrajani se z vrsto čustvenih zapisov poslavljajo od zakoncev, njuno smrt pa je na družbenih omrežjih potrdila tudi strta hči Kyle Avery. Zapisala je, da so se imeli neizmerno radi, obenem pa se je zahvalila lokalnim gasilcem za ves trud.

Prijatelji in sodelavci Averyja opisujejo kot izjemno vsestranskega človeka. Njegov novinarski kolega Joe Phalon je dejal, da je bil Paul zanj »najbolj zanimiv človek na svetu«, saj je bil poleg igralstva in novinarstva tudi veteran vietnamske vojne, navdušen padalec in pilot. Domačini dodajajo, da bo v skupnosti ostala velika praznina, saj je bil Paul nepogrešljiv del njihovega vsakdana.