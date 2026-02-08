Makedonski pevec Daniel Kajmakoski je ponoči v Beogradu doživel pravo dramo. Tako naj bi bil Kajmakoski ugrabljen po nastopu v nekem nočnem klubu, ugrabitelji pa naj bi od njega zahtevali 20.000 evrov, poroča Blic. Drama se je začela pred nočnim klubom Lafayette v Beton hali. Po končanem nastopu se je odpravil proti svojemu vozilu, belemu Volvu XC60, parkiranemu pri tramvajskem obračališču.

Daniel Kajmakoski je znan kot zmagovalec prve sezone oddaje »X Factor Adria«, Makedonijo je zastopal na Evroviziji, sodeloval je tudi z Željkom Joksimovićem.

Kot navaja Telegraf.rs, je v trenutku, ko je sedel na voznikov sedež, k njemu pristopil neznani moški, ki mu je grozil in uporabil fizično silo. Pevcu so roke zvezali s selotejpom, nato je eden od ugrabiteljev prevzel nadzor nad vozilom, drugi pa je skupaj s Kajmakoskim sedel na zadnji sedež. Med vožnjo so se ugrabitelji po navedbah medijev sporazumevali v angleščini, med seboj pa so komunicirali v turščini. Mediji pišejo, da so ves čas merili s pištolo v pevčevo glavo in mu grozili s smrtjo, če ne zagotovi zahtevanega zneska denarja. Domnevno so grozili tudi njegovi soprogi in dvema majhnima otrokoma.

Vmešala se je nočna policijska patrulja

Nato je vozilo naletelo na redno nočno policijsko patruljo. Ko so jih policisti poskušali ustaviti, je avtomobil za kratek čas upočasnil, nato pa nenadoma pospešil, kar je, kot se navaja, razvidno tudi s posnetka, ki se je pojavil na družbenih omrežjih. Zasledovanje se je končalo pri Rumi, kjer so policisti poskušali postaviti blokado. Ugrabitelj je tedaj izgubil nadzor nad vozilom in silovito trčil v zaščitno ograjo. Ugrabitelji so v izkoristili temo in pobegnili s kraja nesreče, policisti pa so Kajmakoskega našli v popolnoma uničenem avtomobilu, a k sreči brez fizičnih poškodb.

Območje je bilo takoj zavarovano s policijsko blokado, v iskanje ugrabiteljev pa so bili vključeni tudi psi in droni. Daniela Kajmakoskega so nato privedli v prostore policije, kjer je podal izjavo o travmatični izkušnji. Kot je navedeno, je zavrnil zdravniški pregled.