V senci slavne sorojenke: takšna je danes sestra Tajči

Čeprav je bila Sanja Matejaš povezana z glasbeno zgodbo slavne družine in je nekaj časa stopala po podobni poti kot njena slavnejša sestra, se je sčasoma umaknila iz žarometov in izbrala mirnejše življenje. Tajči je vrhunec slave dosegla v 90. letih in se kasneje preselila v Združene države Amerike, kjer s svojimi sinovi Dantejem, Amadeusom in Blaiseom živi še danes. Tudi Sanja živi v ZDA, kjer se je prav tako preizkusila v ustvarjalnem svetu in se ukvarjala z glasbo ter igranjem.

Imela je priložnost nastopiti v Disneyjevem filmu Luknje ter v več televizijskih serijah, med drugim v priljubljeni seriji Kralj Queensa. Nekaj časa je delovala kot ustanoviteljica losangeleške hard rock skupine Duda Did It. Čeprav je bila dolgo umaknjena iz javnosti, sta sestri v zadnjih letih znova stopili v ospredje in celo sodelovali. Tajči je ob enem izmed ustvarjalnih srečanj zapisala, da je v Los Angelesu preživela čudovit teden s svojo čudovito, zabavno in neverjetno sestro Sanjo, ter dodala, da so ji skupni trenutki, glasba in druženje z bližnjimi prijatelji pomenili veliko.

V preteklosti je za medije povedala še, da s sestro zaradi življenja na različnih koncih ZDA nimata pogostih stikov, a sta v zadnjih letih okrepili odnos. Skupaj sta ustvarjali kabaretni projekt, s katerim sta gostovali na turnejah, ter izdali skupni album Where or When. Poleg tega sta posneli tudi več videov. Pevka je poudarila, da je Sanja izjemno nadarjena in ji zelo blizu, prav tako je svoji sestri in polsestri Tonki posvetila svojo knjigo z izvirnim naslovom (ne)Slomljena, piše T-portal.