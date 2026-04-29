NA DRUGI STRANI LUŽE

V senci slavne sorojenke: takšna je danes sestra Tajči

Tatjane Cameron, širši javnosti znane kot Tajči, ni treba posebej predstavljati, manj znano pa je, da je bila v določenem obdobju v središču javnosti tudi njena sestra Sanja Matejaš.
 29. 4. 2026 | 13:38
Čeprav je bila Sanja Matejaš povezana z glasbeno zgodbo slavne družine in je nekaj časa stopala po podobni poti kot njena slavnejša sestra, se je sčasoma umaknila iz žarometov in izbrala mirnejše življenje. Tajči je vrhunec slave dosegla v 90. letih in se kasneje preselila v Združene države Amerike, kjer s svojimi sinovi Dantejem, Amadeusom in Blaiseom živi še danes. Tudi Sanja živi v ZDA, kjer se je prav tako preizkusila v ustvarjalnem svetu in se ukvarjala z glasbo ter igranjem.

Imela je priložnost nastopiti v Disneyjevem filmu Luknje ter v več televizijskih serijah, med drugim v priljubljeni seriji Kralj Queensa. Nekaj časa je delovala kot ustanoviteljica losangeleške hard rock skupine Duda Did It. Čeprav je bila dolgo umaknjena iz  javnosti, sta sestri v zadnjih letih znova stopili v ospredje in celo sodelovali. Tajči je ob enem izmed ustvarjalnih srečanj zapisala, da je v Los Angelesu preživela čudovit teden s svojo čudovito, zabavno in neverjetno sestro Sanjo, ter dodala, da so ji skupni trenutki, glasba in druženje z bližnjimi prijatelji pomenili veliko.

V preteklosti je za medije povedala še, da s sestro zaradi življenja na različnih koncih ZDA nimata pogostih stikov, a sta v zadnjih letih okrepili odnos. Skupaj sta ustvarjali kabaretni projekt, s katerim sta gostovali na turnejah, ter izdali skupni album Where or When. Poleg tega sta posneli tudi več videov. Pevka je poudarila, da je Sanja izjemno nadarjena in ji zelo blizu, prav tako je svoji sestri in polsestri Tonki posvetila svojo knjigo z izvirnim naslovom (ne)Slomljena, piše T-portal.

Sorodni članki

Bulvar  |  Tuji trači
BILO JE TEŽKO

Tajči je razkrila, katere odločitve ni bilo lahko sprejeti: »Kasneje vidimo, kako ključno je bilo.«

Ponovno je odprla vrata v svet svojih glasbenih spominov.
10. 12. 2025 | 13:25
Bulvar  |  Suzy
ČUSTVENA GLASBENICA

Razigrana in nasmejana Tajči še vedno počne tole (Suzy)

Ena najbolj priljubljenih pevk nekdanje skupne države se je nedavno mudila v Ljubljani.
13. 4. 2025 | 13:00
Photo
Bulvar  |  Domači trači
NOSTALGIJA

Tajči razvnela Ljubljano, ganjena nad odzivom obiskovalcev (FOTO)

Legendarna pevka, ki je leta 1990 s pesmijo Hajde, da ludujemo zmagala na Jugoviziji, je bila ganjena nad odzivom obiskovalcev
7. 4. 2025 | 07:25

ZADNJE NOVICE
13:56
Novice  |  Kronika  |  Doma
NEDOVOLJENE PREDELAVE

Policija napovedala poostren nadzor! Vozilo mladoletnika dosegalo skoraj trikrat večjo hitrost od dovoljene

Policisti so vozilo nemudoma zasegli.
29. 4. 2026 | 13:56
13:38
Bulvar  |  Tuji trači
NA DRUGI STRANI LUŽE

V senci slavne sorojenke: takšna je danes sestra Tajči

Tatjane Cameron, širši javnosti znane kot Tajči, ni treba posebej predstavljati, manj znano pa je, da je bila v določenem obdobju v središču javnosti tudi njena sestra Sanja Matejaš.
29. 4. 2026 | 13:38
13:31
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POČITNICE

Zakaj vse več Slovencev beži v hrvaško naravo (in ne na plažo)

Hrvaška ponuja raznoliko naravo ter številne možnosti za avanturo in sprostitev – spoznajte pet idej za nepozaben aktiven pobeg.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 13:31
13:03
Novice  |  Slovenija
IZREDNA SEJA

Stevanović poslanki Svobode ugasnil mikrofon: »Prosim vas za malo damske kulture« (VIDEO)

Spremembi zakona o vladi, ki po predlogu SDS število ministrstev z 19 krči na 14 ter ohranja enega ministra brez resorja, se obeta podpora.
29. 4. 2026 | 13:03
13:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
MLADI IGRALEC

Jakob Šfiligoj skozi igro raziskuje svet in ostaja zvest svoji notranji radovednosti: »Podoben sem Kekcu« (Suzy)

Na svoji umetniški poti združuje disciplino, domišljijo in občutek za človeka, kar se odraža v prepričljivih in živih interpretacijah.
29. 4. 2026 | 13:00
12:46
Lifestyle  |  Polet
NE PRETIRAVAJTE

Preveč proteinov ne pomeni več mišic. Kdaj športniki pretiravajo z beljakovinami

Pravilo je preprosto: beljakovine naj bodo del vsakega obroka, ne pa celoten obrok.
Miroslav Cvjetičanin29. 4. 2026 | 12:46

IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
PAMETNE NAPRAVE

Ali mi telefon prisluškuje? Kako Samsung varuje vašo zasebnost

Vprašanje, ki ga danes zastavlja skoraj vsak uporabnik pametnega telefona, je življenjsko in neprijetno. Ali telefon posluša pogovore, ali aplikacije zbirajo več podatkov, kot bi morale, in ali je vse, kar počnemo na zaslonu, res samo naše.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 12:04
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVLJENJE

Bolečine v kolenu: zakaj težava pogosto ni le obraba?

Bolečine v kolenu so pogosta težava in so največkrat povezane z obrabo zaradi vsakodnevnih dejavnosti, kot so hoja, upogibanje, stanje in dvigovanje.
Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 13:19
Promo
Novice  |  Slovenija
OKOLJE

Prihaja sprememba, ki bo vplivala na vsak dom in vsak kraj

Energetski projekti danes niso več zgolj tehnične investicije, temveč tudi razvojne priložnosti za okolje, v katerem nastajajo.
Promo Slovenske novice24. 4. 2026 | 14:13
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZOBNI VSADKI

En sam dan je spremenil vse: zgodba, ki odpira oči

Ko se zdi, da ni več rešitve, sodobna implantologija z naprednimi All-on-X metodami odpira nove možnosti tudi pri pomanjkanju kosti
22. 4. 2026 | 09:38
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZOBNI VSADKI

En sam dan je spremenil vse: zgodba, ki odpira oči

Ko se zdi, da ni več rešitve, sodobna implantologija z naprednimi All-on-X metodami odpira nove možnosti tudi pri pomanjkanju kosti
22. 4. 2026 | 09:38
Promo
Novice  |  Slovenija
EVROPSKI TRG DELA

Ne boste verjeli, koliko več lahko zaslužijo Slovenci v tujini

Globalizacija in razmah dela na daljavo, ki se je še posebej okrepilo v času pandemije in po njej, sta bistveno preoblikovala trg dela.
Promo Slovenske novice24. 4. 2026 | 14:29
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SPOMLADANSKI ODKLOP

Ena destinacija, ki Slovence vsako pomlad znova očara

Pomlad v Opatiji je nekaj posebnega. Dnevi so daljši, svetloba je mehkejša, zrak ob morju pa še posebej svež. Ozračje vabi k ponovni vzpostavitvi ravnovesja.
Promo Slovenske novice23. 4. 2026 | 09:35
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DRUGAČNOST

»Nimam nikogar«: zakaj drugačnost še vedno boli (video)

Otroci razlike hitro opazijo, še hitreje pa začutijo, ali so zaradi njih sprejeti ali odrinjeni. Superspaki nastopajo kot drobna pomoč pri tistem prvem koraku, ko želimo komu odpreti vrata ali ga sprejeti v svoj krog.
21. 4. 2026 | 09:21
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Skrita kriza energetike: številke, ki vzbujajo skrb

Distribucijsko omrežje postaja ključni pogoj energetskega prehoda, saj mora hkrati obvladovati več porabe, več virov in več nihanj.
20. 4. 2026 | 14:44
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA IZLET

Med Dravo in peskom: aktiven oddih v zelenem srcu severa – Podravina in Prigorje

Obstajajo kraji, katerih obiska ni treba posebej načrtovati – dovolj je, da se odpravite in prepustite ritmu prostora.
Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 16:25
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POČITNICE

Zakaj vse več Slovencev beži v hrvaško naravo (in ne na plažo)

Hrvaška ponuja raznoliko naravo ter številne možnosti za avanturo in sprostitev – spoznajte pet idej za nepozaben aktiven pobeg.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 13:31
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA ERA DOSTAVE

Tudi v Sloveniji? Po mestnih ulicah bodo vozili roboti

Avtonomna dostava, digitalizacija in novi logistični modeli napovedujejo spremembe, ki jih Pošta Slovenije že preizkuša v praksi
22. 4. 2026 | 09:37
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
V HLADILNIKU

Ste prepričani, da pravilno shranjujete živila? Večina jih ne

S pravilnim shranjevanjem živil lahko znatno podaljšate njihovo svežino, poskrbite za varno uživanje in neposredno zmanjšate količino odpadne hrane.
Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 11:22
