Pri 25 letih nenadoma umrla priljubljena vplivnica, starši pretreseni

Iz Brazilije prihaja žalostna vest. Maria Rita Rodrigues da Silva, ki je na družbenih omrežjih navduševala z modnimi in lepotnimi vsebinami, je umrla pri komaj 25 letih. Novico o njeni smrti so v soboto, 21. februarja, sporočili njeni starši. »Z globoko žalostjo sporočamo, da se je poslovila najina ljubljena hči Maria Rita,« sta zapisala. V nadaljnji objavi sta pojasnila, da jo je prizadela nenadna bolezen. Natančnega vzroka smrti družina ni razkrila.

Maria Rita je prihajala iz mesta São Bernardo do Campo. Na tiktoku ji je sledilo več kot 65.000 ljudi, na instagramu več kot 11.000. Objavljala je modne kombinacije, nasvete za ličenje, utrinke s potovanj in tudi zapise o svoji poti hujšanja. Sledilci so jo spremljali na potovanjih v Peru in Urugvaj ter v vsakdanjih trenutkih, ki jih je delila odkrito in brez distance. Pod objavami so se zvrstili izrazi sožalja. Prijatelji jo opisujejo kot toplo, nasmejano in izjemno karizmatično osebo, ki je znala povezati ljudi okoli sebe. Pogreb je bil v nedeljo, 22. februarja, v njenem domačem mestu, kjer so jo danes tudi pokopali.

Njena smrt je pretresla brazilsko spletno skupnost, ki je v zadnjih mesecih že izgubila več prepoznavnih obrazov. Tokrat je praznina ostala pri družini, prijateljih in tisočih sledilcih, ki so še pred dnevi spremljali njene objave, ne da bi slutili, da bodo med zadnjimi.