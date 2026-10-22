V Sloveniji bodo snemali prizore za videoigro kot iz Igre prestolov: igralcem ponujajo tudi do 7700 evrov!

Slovenija bo konec oktobra postala prizorišče novega mednarodnega snemalnega projekta. Britanska igralska agencija Mark Summers Casting je objavila razpis za štiri glavne vloge v kratkem fantazijskem filmu, ki bo služil kot napovednik videoigre. Snemanje je predvideno med 30. oktobrom in 14. novembrom, igralcem pa obljubljajo privlačne honorarje. Na razpis je opozoril britanski portal, kjer so projekt opisali kot kombinacijo vikinškega sveta, priljubljene serije Igra prestolov in filmske trilogije Gospodar prstanov.

Štirje liki, temačna zgodba in konec sveta

Zgodba bo postavljena v čas tako imenovane Fimbulvinter, legendarne zime iz nordijske mitologije, ki napoveduje Ragnarök oziroma konec sveta in propad bogov. Ustvarjalci iščejo štiri igralce. Prvi je izvidnik, star od 27 do 35 let, ki se mora znajti na nevarnem terenu in se soočiti z grozljivimi bitji. Za to vlogo iščejo telesno dobro pripravljenega igralca, ki obvlada pohodništvo, plezanje ali tek po zahtevnem terenu. Čakajo ga namreč prizori v blatu, močvirju in vodi.

Druga vloga je mlada bojevnica, ki po bratovi smrti prevzame njegov meč in se pripravlja na boj. Igralka mora biti stara od 18 do 20 let, v zgodbi pa bo upodobila dekle med 16. in 19. letom starosti. Iščejo tudi starejšega igralca, starega od 65 do 80 let, ki bo upodobil skrivnostnega slepega preroka, ter moškega med 25. in 45. letom za vlogo kovača. Pri slednjem si ustvarjalci želijo predvsem igralca nižje rasti, ki bi prepričljivo upodobil čokatega izdelovalca orožja in oklepov.

Za snemalni dan tudi 834 evrov

Pozornost pritegnejo tudi razpisani honorarji. Za igralca, ki bo upodobil izvidnika, je predvideno plačilo 700 funtov (približno 834 evrov) na snemalni dan, za preostale tri pa 500 funtov (približno 596 evrov). Posebej so določena tudi plačila za potovalne dneve, vaje in dneve brez snemanja. Poleg tega razpis predvideva dve možnosti nadomestila za uporabo posnetkov v oglaševalske namene, in sicer 5000 funtov (približno 5955 evrov) oziroma 6500 funtov (približno 7742 evrov), z dodatno agencijsko provizijo. Snemalni dnevi bodo predvidoma trajali 12 ur, igralcem pa pripadajo tudi dnevnice.

Med pogoji za vlogo izvidnika je navedeno tudi obvladovanje britanskega oziroma irskega naglasa.

Del prizorov bodo ustvarili z umetno inteligenco

Posebnost projekta je načrtovana uporaba umetne inteligence. Kot pojasnjujejo ustvarjalci, bodo z njeno pomočjo oblikovali predvsem ozadja in prizorišča, saj fantazijska zgodba zahteva okolja, ki jih z običajnim snemanjem težko ustvarijo.

Pogodbeni pogoji omogočajo tudi digitalne spremembe igralčeve podobe in ustvarjanje dodatnih prizorov z njegovo digitalno podobo, vendar le v okviru tega projekta. Za uporabo pri drugih produkcijah ali učenju splošnih modelov umetne inteligence bi bilo potrebno posebno soglasje. Kje natančno v Sloveniji bodo snemali, v javno objavljenem razpisu ni navedeno. Prav tako še ni razkrito, za katero videoigro gre oziroma kdo je njen naročnik. Iz dokumentacije pa je razvidno, da naj bi bili oglasni posnetki namenjeni predvsem azijskemu trgu.