V stanovanju našli truplo voditeljice RTV-ja! Policija preiskuje, so nesrečnico po smrti premikali?

V stanovanju v zeniškem naselju Blatuša so danes našli truplo ženske.

Po neuradnih informacijah Avaza naj bi šlo za Almo Huskić, prepoznavni televizijski obraz in dolgoletno sodelavko Radiotelevizije Zenica.

Tiskova predstavnica policije Lejla Ekinović je izjavila, da so policisti takoj po prejemu obvestila odšli na kraj dogodka.

Umrla ponoči, truplo premaknjeno

Po navedbah portala 072info je truplo v stanovanju našla njena hči, ki je takoj obvestila policijo. Po prvih ocenah je smrt nastopila približno 12 ur pred najdbo trupla, torej ponoči.

Domnevno je bilo truplo po smrti premaknjeno, hči pokojne pa, kot piše 072info, zanika, da bi to storila ona, zato policija ugotavlja, kdo je bil v stanovanju. Kasneje je tiskovna predstavnica policije še sporočila, da smrt voditeljice ni posledica kaznivega dejanja.