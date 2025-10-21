V starosti 64 let umrl priljubljeni hrvaški glasbenik

Hrvaški mediji navajajo, da je v starosti 64 let umrl glasbenik Željko Golik.

Svojo glasbeno pot je začel leta 1986 in pustil neizbrisen pečat v svetu pop in ljudske glasbe, poroča Radio Banovina.

Glasbi se ni odpovedal niti po hudi prometni nesreči

Njegovo življenje je v mladosti zaznamovala huda prometna nesreča, zaradi katere je bil priklenjen na invalidski voziček – a glasbi se ni nikoli odpovedal. Prav bolečina in težavno življenja so oblikovali njegov edinstveni glasbeni izraz.

Pesmi, po katerih se ga bodo spominjali, so Ne dam ruži da provjeta, 'Kako sada živiš, Padala je kiša toga dana, Svjetska bitanga.