SLOVO

Ljudje danes prišli v Stožice in se takole poslavljali od Halida Bešlića (VIDEO)

Od Halida Bešlića so se poslavljali s tistim, kar je pokojni najbolje znal. S petjem.
Bosanski glasbenik Halid Bešlić FOTO: mediaspeed.net/Jure Makovec
Bosanski glasbenik Halid Bešlić FOTO: mediaspeed.net/Jure Makovec
M. J.
 12. 10. 2025 | 20:21
 12. 10. 2025 | 20:52
1:20
A+A-

V ljubljanskih Stožicah so se danes zbrali podporniki glasbenika Halida Bešlića, ki je umrl pred nekaj dnevi. Od njega so se poslavljali s petjem. Med drugim so prepevali tudi njegovo pesem Rajske ptice, ki je na YouTubu zbrala že preko 1,5 milijona ogledov in velja za eno bolj znanih njegovih pesmi.

Smrt glasbenika je pred dnevi užalostila marsikoga na Balkanu. Kot smo poročali, je bil Bešlić dalj časa hospitaliziran zaradi hude bolezni, po oročanju portala Raport.ba pa je umrl v kliničnem centru v Sarajevu. Predvideno je bilo, da bi glasbenik 29. novembra nastopil pri nas v Kranju, a se to na žalost njegovih oboževalcev ne bo zgodilo.

Po smrti so se na bosanskega glasbenika z objavami na družbenih omrežjih spomnili tudi znani Slovenci in Slovenke. Tina Gaber Golob je objavila posnetek, na katerem si je na prenosniku zavrtela enega od hitov legendarnega glasbenika. Objavi sta mu namenila tudi David Amaro in Challe Salle. Bešliću so se poklonili tudi v stranki Levica.

