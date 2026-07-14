V strmoglavljenju letala umrlo pet članov priljubljene glasbene skupine (VIDEO)

Na Bahamih se je v petek, 10. julija, zgodila huda letalska nesreča, v kateri je umrlo vseh deset ljudi na krovu manjšega letala letalske družbe Flamingo Air. Med žrtvami je tudi pet članov priljubljene lokalne glasbene skupine Da Pond Band in znani lokalni didžej, ki so bili namenjeni na nastop ob praznovanju dneva neodvisnosti na otoku Andros.

Letalo je vzletelo z mednarodnega letališča v prestolnici Nassau, polet do cilja pa bi moral trajati manj kot dvajset minut. Iz neznanega razloga je letalo strmoglavilo na severnem delu otoka Andros. Med žrtvami so glasbeniki Giovanni McKenzie, Mateo Winder, Rashad Storr, Tonique Gilot in Travis Johnson ter didžej Melvin Henfield, znan pod umetniškim imenom DJ Fresh. Na krovu so bili še trije potniki, katerih identitete oblasti še niso uradno potrdile.

Pevka skupine Shaniese Miller je za medije izjavila, da je še vedno v šoku in ne more verjeti, da je izgubila ljudi, ki so ji pomenili družino. Druga pevka skupine, Shenia Roberts, pa je na otok prispela že prej istega dne z istim letalom in pilotom. Povedala je, da je bilo že na prvi pogled videti, da gre za staro letalo, vendar med njenim poletom niso imeli nikakršnih težav. Sožalje družinam žrtev je izrazil tudi bahamski premier Philip Davis, ki je poudaril, da gre za izjemno boleč trenutek, in javnost pozval k spoštovanju zasebnosti žalujočih. Združenje bahamskih glasbenikov je izpostavilo, da je skupnost izgubila izjemne talente, ki so močno bogatili tamkajšnjo kulturo.

Preiskovalci vzrok nesreče še ugotavljajo. Letalska družba Flamingo Air je takoj po dogodku začasno ustavila vse svoje polete, saj je imela tisti dan še en izredni dogodek. Na enem od njihovih drugih letal je namreč takoj po pristanku v prestolnici Nassau izbruhnil požar.