V svetu glasbe odjeknila tragična vest, umrla je zadnja članica kultne zasedbe

V 81. letu starosti je umrla Nedra Talley Ross, zadnja živeča članica ameriške vokalne skupine Ronettes. Novico o njeni smrti je v nedeljo sporočila njena hči Nedra K. Ross, ki je zapisala, da je njena mama »okoli 8.30 zjutraj odšla h Gospodu. Umrla v svoji domači postelji, obkrožena z družino.«

Nedra Talley Ross se je rodila leta 1946 na Manhattnu in že kot najstnica začela nastopati skupaj s sestričnama Ronnie Spector (rojena Veronica Bennett) in Estelle Bennett. Skupina Ronettes, ustanovljena leta 1957, sprva ni dosegala vidnejših uspehov, preboj pa je sledil leta 1963, ko so navezale stik s producentom Philom Spectorjem. Kot se je spominjala Ronnie Spector, je producent ob njihovem nastopu vzkliknil: »To je glas, ki sem ga iskal.«

Ronettes so sicer izdale le en studijski album, a so s skladbami, kot so Be My Baby, Walking in the Rain in Baby, I Love You, zaznamovale pop glasbo šestdesetih let. Talley Ross je pozneje pojasnila, kaj je bila skrivnost njihovega uspeha: »Naše pesmi smo pele fantom, medtem ko so druge dekliške skupine pele o fantih.« Zasedba je nastopala tudi kot predskupina Rolling Stonesov na britanski turneji leta 1964 ter spremljala Beatle na njihovi zadnji ameriški turneji leta 1966. Kitarist Stonesov Keith Richards je pozneje dejal: »Ničesar niso potrebovale. Dovolj je bil njihov glas. Takrat so so se dotaknila mojega srca in dotikajo se ga še vedno.«

Kitarist Rolling Stonesov Keith Richards ima čudovite spomine na sodelovanje z Ronettes. Foto Juan Medina/Reuters

Ronettes so razpadle leta 1967. Talley Ross je pozneje pojasnila, da ji tekmovalnost glasbene industrije ni ustrezala. »Sovražila sem 'pasji' vidik šovbiznisa, stalno zahtevo po uspehu, ki se mi je zdela nepravična,« so njene besede povzeli pri Guardianu. Odločitev o umiku je povezovala tudi z osebno versko preobrazbo ter željo po družinskem življenju. Po razpadu skupine se je poročila z radijskim voditeljem Scottom Rossom, leta 1978 izdala solo album krščanske glasbe in se pozneje posvetila nepremičninskemu poslu. Ko so Ronettes leta 2007 sprejeli v dvorano slavnih rock'n'rolla, je to izkušnjo opisala kot nadvse čustveno. »Zlomila sem se in jokala,« je dejala. Z njeno smrtjo se simbolno zaključuje obdobje ene najvplivnejših dekliških skupin dvajsetega stoletja. Kot so zapisali na uradnih družbenih omrežjih skupine, »je bil njen glas, slog in duh del zvoka, ki je spremenil glasbo«.