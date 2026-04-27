  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
RONETTES

V svetu glasbe odjeknila tragična vest, umrla je zadnja članica kultne zasedbe

Ronettes so izdale le en studijski album, a so s skladbami, kot sta Be My Baby in Baby, I Love You, zaznamovale pop glasbo šestdesetih let.
Talley Ross (prva z leve) je pojasnila, da ji tekmovalnost glasbene industrije ni ustrezala, zato se je umaknila iz šovbiznisa. Foto Wikipedia
R. I.
 27. 4. 2026 | 16:04
2:55
A+A-

V 81. letu starosti je umrla Nedra Talley Ross, zadnja živeča članica ameriške vokalne skupine Ronettes. Novico o njeni smrti je v nedeljo sporočila njena hči Nedra K. Ross, ki je zapisala, da je njena mama »okoli 8.30 zjutraj odšla h Gospodu. Umrla v svoji domači postelji, obkrožena z družino.«

Nedra Talley Ross se je rodila leta 1946 na Manhattnu in že kot najstnica začela nastopati skupaj s sestričnama Ronnie Spector (rojena Veronica Bennett) in Estelle Bennett. Skupina Ronettes, ustanovljena leta 1957, sprva ni dosegala vidnejših uspehov, preboj pa je sledil leta 1963, ko so navezale stik s producentom Philom Spectorjem. Kot se je spominjala Ronnie Spector, je producent ob njihovem nastopu vzkliknil: »To je glas, ki sem ga iskal.«

Ronettes so sicer izdale le en studijski album, a so s skladbami, kot so Be My Baby, Walking in the Rain in Baby, I Love You, zaznamovale pop glasbo šestdesetih let. Talley Ross je pozneje pojasnila, kaj je bila skrivnost njihovega uspeha: »Naše pesmi smo pele fantom, medtem ko so druge dekliške skupine pele o fantih.« Zasedba je nastopala tudi kot predskupina Rolling Stonesov na britanski turneji leta 1964 ter spremljala Beatle na njihovi zadnji ameriški turneji leta 1966. Kitarist Stonesov Keith Richards je pozneje dejal: »Ničesar niso potrebovale. Dovolj je bil njihov glas. Takrat so so se dotaknila mojega srca in dotikajo se ga še vedno.«

Kitarist Rolling Stonesov Keith Richards ima čudovite spomine na sodelovanje z Ronettes. Foto Juan Medina/Reuters
Ronettes so razpadle leta 1967. Talley Ross je pozneje pojasnila, da ji tekmovalnost glasbene industrije ni ustrezala. »Sovražila sem 'pasji' vidik šovbiznisa, stalno zahtevo po uspehu, ki se mi je zdela nepravična,« so njene besede povzeli pri Guardianu. Odločitev o umiku je povezovala tudi z osebno versko preobrazbo ter željo po družinskem življenju. Po razpadu skupine se je poročila z radijskim voditeljem Scottom Rossom, leta 1978 izdala solo album krščanske glasbe in se pozneje posvetila nepremičninskemu poslu. Ko so Ronettes leta 2007 sprejeli v dvorano slavnih rock'n'rolla, je to izkušnjo opisala kot nadvse čustveno. »Zlomila sem se in jokala,« je dejala. Z njeno smrtjo se simbolno zaključuje obdobje ene najvplivnejših dekliških skupin dvajsetega stoletja. Kot so zapisali na uradnih družbenih omrežjih skupine, »je bil njen glas, slog in duh del zvoka, ki je spremenil glasbo«.

Več iz teme

RonettesNedra Talley Rossglasbe
ZADNJE NOVICE
Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
ORTODONTIJA

Ali ste vedeli, da ZZZS sofinancira ortodontsko zdravljenje otrok na Hrvaškem?

Zaradi dolgih čakalnih dob pri ortodontih v Sloveniji se starši vse pogosteje odločajo za ortodontsko terapijo na Hrvaškem, z možnostjo delnega ali popolnega povračila stroškov s strani ZZZS-ja.
21. 4. 2026 | 14:36
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ŽIVLJENJE

Mislili boste drugače: tri zgodbe, ki odpirajo oči

Tin Ćehić, Kristjan Vreček in Neža Klančar skozi svoje poti razkrivajo, zakaj je občutek varnosti pomemben del sodobnega življenja.
20. 4. 2026 | 09:19
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ARTRITIS

Prvi znaki vnetja sklepov, ki jih ne smete spregledati

Artritis močno vpliva na kakovost življenja. S pravočasnim zdravljenjem in podporno terapijo lahko učinkovito obvladujemo bolezen in lajšamo bolečine.
21. 4. 2026 | 08:43
Promo
Novice  |  Slovenija
OKOLJE

Energija za ljudi in prostor

Energetski projekti danes niso več zgolj tehnične investicije, temveč tudi razvojne priložnosti za okolje, v katerem nastajajo.
Promo Slovenske novice24. 4. 2026 | 14:13
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki