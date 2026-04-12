V takšnem zaporu je sin norveške princese

Marius Borg Hoiby, starejši sin norveške princese Mette-Marit, čaka sodbo po obtožnici, ki vsebuje 38 točk, vključno s posilstvom, zlorabo in nasiljem nad bivšimi partnerkami, prevozom 3,5 kilograma marihuane, grožnjami s smrtjo in prometnimi prekrški. Ker je primer dokaj zapleten in občutljiv, še ni znano, kdaj bo sodba izdana. Do takrat pastorek norveškega prestolonaslednika princa Haakona ostaja v zaporu v Oslu. Čeprav se je 29-letni Marius Borg Hoiby izrekel za nedolžnega in je pred sodnikom celo zajokal, so bili tožilci neomajni. Po njihovem mnenju so storjena dejanja tako huda, da bi bilo vse manj kot deset let zapora premalo. Zahteva za izpustitev pred sodbo je bila zavrnjena, do odločitve bo lahko treba čakati tedne ali celo mesece.

Vse se to dogaja v težkih trenutkih za norveško kraljevo družino. Princesa Mette-Marit se je v zadnjih mesecih soočala z ostrimi kritikami zaradi stikov z Jeffreyjem Epsteinom. Prav tako je bilo nedavno razkrito, da bo zaradi kronične fibroze morala na presaditev pljuč in je že uvrščena na čakalni seznam. Bivša natakarica, ki se je leta 2001 poročila z bodočim kraljem, je starejšega sina dobila v izvenzakonski zvezi z Mortenom Borgom, ki je bil obsojen zaradi posedovanja drog in nasilja. Ko je javnost izvedela, kaj vse je Marius storil, so mnogi prišli do sklepa, da je te značilnosti najbrž podedoval po očetu. Trenutno je v centralnem zaporu v glavnem mestu, ni pa znano, ali bo po sodbi ostal v isti stavbi ali bo premeščen.

Po navedbah nemškega Bunte norveški zapori sledijo principu normalnosti in si prizadevajo, da prestopnikom olajšajo in pospešijo reintegracijo v družbo. Fotografije z uradne strani Oslo fengsel (glavni in največji zapor v državi) prikazujejo sprejemni salon, prostor za obiskovalce ter celice, ki spominjajo na običajne sobe. Pohištvo je zelo udobno: postelja, miza, omare … Lesene dele izdelujejo zaporniki, nekatere kose pa po ceni od 22 do 300 evrov tudi prodajajo.

Dovoljeni so oblačila, čevlji, nakit, knjige, slike brez okvirjev, akustična kitara, brivniki, 20 originalnih CD-jev, walkman. Obstaja paket dobrodošlice za zapornike: potovalna torba, odeja, vzglavnik, posteljnina, dve brisači, spodnje perilo, majice, nogavice, zobna ščetka in pasta, mila, kuverte, svinčniki, pisemski papir. Obiski, ki jih je treba rezervirati digitalno, so dovoljeni dvakrat na teden. Pred varnostno kontrolo morajo obiskovalci predložiti potrdilo, da niso bili obsojeni.

Poleg ožje družine se lahko registrirajo še največ tri osebe. Hrana in pijača niso dovoljeni, vendar zapor omogoča nakup nekaterih izdelkov na kraju samem, denimo čokolade. Zapornikom so na voljo časopisi, kar kaže na prizadevanje države, da še naprej sodelujejo v družbi. Tu sta knjižnica in fitnes dvorana za rekreacijo. Zapor ponuja tudi možnost dela in učenja novih veščin, denimo popravljanje koles.

Norveški program rehabilitacije je res poseben. Celice so preproste in majhne, a niso videti kot kletke z rešetkami. Marius Borg Hoiby morda ne bo užival v razkošni palači, a tudi v zaporu mu ne bo ničesar manjkalo. V luksuznejših oddelkih so sobe opremljene z lastnimi kopalnicami, hladilniki, televizorji, zato ni presenetljivo, da je ta sistem pogosto predmet kritik: mnogi menijo, da je preveč popustljiv do kriminalcev, mnogi pa ga hvalijo, saj so prepričani, da je human pristop najboljša možnost za rehabilitacijo prestopnikov in njihovo ponovno integracijo v družbo.