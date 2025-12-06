V tančico skrivnosti ovita ljubezen Monike Seleš in milijarderja

Monika Seleš, teniška igralka, ki je srca osvajala s svojo igro in šarmom, je zasebnost dolgo skrivala pred očmi javnosti. Njena zveza z milijarderjem Paulom Allenom, soustanoviteljem Microsofta, je ena tistih zgodb, o kateri se redko govori. Že pokojni Paul Allen, znan tudi kot priložnostni milijarder, je bil človek nasprotji, katerega življenje je bilo nenavadna kombinacija ekstremov. Po eni strani razuzdan, avanturističen in karizmatičen, po drugi zadržan in skrivnosten, je puščal vtis osebe, ki jo je težko razumeti. Nikoli se ni poročil, ni imel otrok, a ženske so bile njegova velika strast. Njegov ugled osvajalca je bil del legende o njem, v njegovi družbi so se, vsaj za kratek čas, znašle številne slavne lepotice.

Ena redkih znanih zvez je bila tista z Moniko Seleš. Njuna romanca, čeprav kratka, se je zapisala kot posebna. Prijatelji so govorili, da sta skupaj delovala resnično srečna, za Paula pa je, po njegovih merilih, spadala med daljše in pomembnejše zveze njegovega življenja. Spomini na njune skupne trenutke še vedno vzbujajo zanimanje. Pred več kot 25 leti je Paul praznoval svoj 40. rojstni dan v Benetkah z Moniko ob sebi in očitno je bilo, da je bila njuna privlačnost resnična in intenzivna.

Nekdanja športnica je, poleg tega, da je osvojila teniški svet, pogosto pritegnila pozornost tudi s svojim sofisticiranim stilom. Paul Allen, čeprav znan po glamuroznih zabavah in gibanju v visoki družbi, je bil človek, ki se je znal umakniti, kadar mu pogovor ni ustrezal. »Moj obraz ni prepoznaven, ko nekdo pride na zabavo, ne ve, ali sem gost, član osebja ali glasbenik,« je pojasnjeval svojo družabno taktiko. Čeprav je bilo v njegovem življenju veliko lepotic, je malokateri uspelo osvojiti njegovo srce. Z Moniko je bil neposreden in ji je po razhodu jasno, brez igric, dal vedeti, da je zveza končana.

Strast do žensk ni bila njegova edina obsedenost. Paul je bil zaljubljen tudi v glasbo, v amaterski skupini je igral kitaro, njegova druga ljubezen je bil šport: vlagal je v ekipe in športnike, zadnja leta svojega življenja pa so bila prav tako dinamična in zanimiva kot njegova kariera v tehnologiji. Romanca Monike Seleš in Paula Allena ostaja kombinacija strasti, skrivnostnosti in razkošja ter primer, kako tudi najbolj uspešni in znani ljudje snujejo nepričakovane vezi, ki ostanejo zapisane v spominih, a ne v medijih. Monika Seleš je sedaj v zvezi oziroma poročena s Tomom Golisanom, tudi ta zveza je umaknjena od sojev žarometov.