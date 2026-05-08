  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
BRITANSKI DVOR

V tujino prvič po zdravljenju raka: Kate Middleton bo obiskala naše sosede

Kate Middleton bo prihodnji teden na prvi uradni obisk v tujino, odkar se zdravi za rakom, odpotovala v Italijo.
FOTO: Reuters
FOTO: Reuters
M. Fl.
 8. 5. 2026 | 09:00
2:23
A+A-

Žena prestolonaslednika princa Williama bo v okviru svojega delovanja na področju zgodnjega razvoja otrok, ki predstavlja osrednjo temo njenega javnega dela, obiskala mesto Reggio Emilia na severu Italije. Obisk bo posvečen tako imenovanemu pedagoškemu pristopu Reggio Emilia, ki medosebne odnose, okolje in skupnost postavlja v središče otrokovega razvoja in ga je po drugi svetovni vojni skupaj z lokalno skupnostjo razvil pedagog Loris Malaguzzi.

Pristop, ki je vplival na številne šole po svetu, temelji na ideji, da so otroci radovedni, ustvarjalni in sposobni samostojnega raziskovanja sveta. Velik poudarek daje igri, odnosom, umetnosti, naravi in sodelovanju med otroki, učitelji ter starši. Učilnice so zasnovane kot spodbudno okolje za raziskovanje, učitelji pa otroke bolj kot klasično poučujejo, usmerjajo, piše Hello.

»Princesa se zelo veseli obiska Italije in priložnosti, da iz prve roke vidi, kako pristop Reggio Emilia ustvarja okolja, v katerih se narava in medčloveški odnosi povezujejo v podporo razvoju otrok,« je povedal predstavnik palače Kensington. Bodoča kraljica je leta 2024 razkrila, da zaradi raka obiskuje kemoterapijo, lani je sporočila, da je bolezen v remisiji. Za katero obliko raka je zbolela, javnosti ni razkrila.

Zaradi bolezni je zmanjšala število uradnih obveznosti in poudarila, da živi iz dneva v dan. Čeprav se v zadnjem času postopoma vrača k javnim nastopom, se ni princu Williamu pridružila na nobenem nedavnem obisku v tujini. Izboljšanje socialnega in čustvenega razvoja otrok v zgodnjih letih je postalo osrednja tema njenega delovanja. Leta 2021 je ustanovila fundacijo Center za zgodnje otroštvo (Royal Foundation Centre for Early Childhood), ki povezuje strokovnjake in raziskovalce s področja zgodnjega otroškega razvoja. Center bo ta teden objavil vodnik z naslovom Temelji za življenje.

»V svetu, ki se zdi vse bolj raztresen, razdrobljen in digitalen, je pomembnejše kot kadarkoli prej vlagati v tisto, kar nam resnično pomaga uspevati: v človeško povezanost,« je Kate zapisala v uvodu publikacije.

Sorodni članki

Bulvar  |  Tuji trači
RAZLOG ZA VESELJE

Nov član družine princa Williama in Kate Middleton

Zadnje dni je imela družina Wales nemalo razlogov za slavja.
4. 5. 2026 | 09:17
Bulvar  |  Tuji trači
LEPOTIČENJE PO KRALJEVSKO

Kam je izginila pleša? Princ William z bujnimi lasmi

Njegova podoba na naslovnici ugledne revije je zaradi prestolonaslednikove pričeske pritegnila veliko pozornosti.
29. 4. 2026 | 11:00
Bulvar  |  Tuji trači
SPOMINI

Iskrena nekdanja pomočnica Kate Middleton: to jo je najbolj motilo

Natasha Archer, dolgoletna tesna sodelavka valižanske princese, je začela novo poklicno poglavje
9. 4. 2026 | 14:45

Več iz teme

Kate Middletonrakotrociizobraževanjeotroštvo
ZADNJE NOVICE
09:59
Novice  |  Svet
INDONEZIJA

Izbruh vulkana, več mrtvih, na desetine pogrešanih! Poteka dramatično iskanje (FOTO in VIDEO)

Območje je zaradi povečane vulkanske aktivnosti zaprto za obiskovalce.
8. 5. 2026 | 09:59
09:45
Novice  |  Kronika  |  Doma
SPREMLJAMO V ŽIVO

Samire Šiljić, obtoženi povzročitve smrti Aleša Šutarja, takole v lisicah, raztrganih kavbojkah in z zlato uro prvič stopil pred sodnika (V ŽIVO)

V Novem mestu je potekal predobravnavni narok za obtoženega povzročitve smrti Aleša Šutarja. Grozi mu 15 let kehe. Na Slovenskih novicah dogodek spremljamo v živo. Dogodek se je ekspresno hitro zaključil.
8. 5. 2026 | 09:45
09:45
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Sašo in Neža Šketa na Vrhniki odprla MUMU: moderne torte, matcha in sladoled iz otroštva

Na Vrhniki je konec meseca marca zaživela nova slaščičarna z imenom MUMU sladki deli, v kateri torte, pite in druge sladice pripravljata zakonca Šketa.
Alenka Kociper8. 5. 2026 | 09:45
09:35
Bulvar  |  Zanimivosti
ZVENI KOT ZNANSTVENA FANTSTIKA

Razkrili bodo tajne dosjeje o nezemljanih

Verski voditelj Perry Stone pravi, da se je srečal z vladnimi predstavniki. Američani naj bi kmalu izvedeli več o obstoju reptilskih bitij in NLP.
8. 5. 2026 | 09:35
09:18
Novice  |  Slovenija
PRIŠEL V HIŠO

Nove podrobnosti napada na 31-letnico v Šiški! »Nenehno kršil prepoved približevanja, opozarjali smo policijo«

Odvetnica Tina Šnajder, ki zastopa brata osumljenca, namreč trdi, da je imel osumljeni že skoraj leto dni prepoved približevanja, prav tako to ni bil njegov prvi incident.
8. 5. 2026 | 09:18
09:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
RETROGRADNI PLUTON

Shana Flogie: Ko vidite resnico, je ne morete več prezreti (Suzy)

Retrogradni Pluton vas ne sili, da odidete. Vas pa sili, da si nehate lagati in v odnosih pristajati na dinamike, ki vas praznijo.
8. 5. 2026 | 09:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
PREVERITE

Slovenci odkrivajo hitrejši način: čakanja je konec

Kako urediti avtomobilsko zavarovanje v nekaj minutah?
29. 4. 2026 | 15:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VLAK

Zakaj je vlak prava izbira (video)

Od potniške blagajne in kartomata do aplikacije, od prvega razreda do prostora za kolo: vlak ponuja veliko in je odlična izbira za prevoz v službo, na opravke ali izlet.
7. 5. 2026 | 08:28
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
REVMA

Kako s fizioterapijo ublažiti revmo?

Bolečine v sklepih in okorelost niso le znaki staranja, lahko gre za revmatsko bolezen. Kako jo prepoznati in zakaj je fizioterapija korak k boljšemu življenju?
5. 5. 2026 | 09:00
Novice  |  Slovenija
PODKAST

Česa se boji Evropa?

Preverite, zakaj Evropa noče več, da njeni podatki živijo drugje.
6. 5. 2026 | 15:04
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Spremembe na pošti: po novem boste tam lahko urejali vse to

Od plačila položnic do vozniškega izpita: pošta postaja bližnja točka za urejanje vsakdanjih in uradnih zadev.
Promo Slovenske novice7. 5. 2026 | 09:18
Promo
Lifestyle  |  Stil
ELEKTRIČNI AVTOMOBILI

Novinec iz Vietnama izziva avtomobilske velikane

VinFast, mlada vietnamska avtomobilska znamka, stavi na električno mobilnost, dolgo garancijo in samozavesten vstop na evropski trg.
5. 5. 2026 | 14:15
Promo
Novice  |  Slovenija
POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Poklicne šole pred veliko spremembo (video)

Poklicno izobraževanje pri nas je pred velikimi spremembami, ki bodo odločale o tem, ali bo sistem ostal na robu zanimanja mladih ali pa bo postal ključni motor razvoja znanja, kadrov in prihodnosti naše družbe.
5. 5. 2026 | 09:50
Promo
Lifestyle  |  Stil
VELIK DOSEŽEK

Slovenska inovacija, ki prinaša novo raven bivalnega udobja

Pametni sistem prezračevanja samodejno uravnava vlago, CO₂ in temperaturo ter izboljšuje kakovost zraka v domu.
6. 5. 2026 | 10:48
Promo
Lifestyle  |  Izlet
TIMBILDING

Najbolj priljubljeni programi ta hip

V prostorih Vinakopra v Kopru že leto dni deluje gastronomski laboratorij KeBon.
4. 5. 2026 | 11:03
Promo
Novice  |  Slovenija
DOGODEK

Slovenska vojska v Novem mestu predstavlja nekaj izjemnega

Slovenska vojska vabi na celodnevno družinsko prireditev s koncertom in dobrodelno noto.
Promo Slovenske novice4. 5. 2026 | 13:26
Promo
Novice  |  Slovenija
HOFER

Zgodba podjetnice: ta trgovec je verjel v njen izdelek

Ko je Natalija Ogorevc doma pripravljala svoje prve granole, si ni predstavljala, da bo njena ideja nekoč pristala na policah trgovin po vsej Sloveniji.
6. 5. 2026 | 11:58
Promo
Lifestyle  |  Stil
Spoznaj mobilno aplikacijo SuperClub

Nova aplikacija nakupovalnih centrov

Poznaš tisti občutek popolne sreče, ko v trgovini opraviš vrhunski nakup? Zdaj ti vsak obisk Supernove prinese še veliko več! Darila, popuste in presenečenja.
8. 5. 2026 | 08:45
Promo
Razno
NASVETI

Zakaj so motoristi vedno znova v nevarnosti?

Razmišljate o tem, da bi postali motorist? Ta odločitev zahteva premislek, nato pa tudi pravo pripravo, opremo in ustrezno zaščito.
Promo Slovenske novice5. 5. 2026 | 13:17
Promo
Lifestyle  |  Izlet
FESTIVAL LJUBLJANA

Ljubljana se pripravlja na veliki spektakel

V okviru 74. Ljubljana Festivala se bo Gallusova dvorana Cankarjevega doma ob koncu avgusta prelevila v prizorišče vrhunskega simfoničnega dialoga.
5. 5. 2026 | 11:01
Promo
Novice  |  Slovenija
MLADI PODJETNIKI

Nova generacija mladih slovenskih podjetnikov pred veliko priložnostjo

Slovenska agencija za mlade in Impact Hub Slovenia naznanjata začetek že 6. sezone mednarodnega programa Social Impact Award v Sloveniji.
4. 5. 2026 | 09:49
Promo
Razno
GRADNJA

Kako skrajšati pot do nove hiše za več mesecev

Gradnja doma je ena največjih investicij v življenju, a ni nujno tudi največji vir skrbi. Celostna gradbena storitev podjetja Xella Slovenija je rešitev.
5. 5. 2026 | 14:31
PremiumPromo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SADJARSTVO

Koliko let potrebuje jablana do polne rodnosti?

Sadjarstvo je za potrpežljive, pravi Sabina Kukavica iz krškega Evrosada, saj jablana polno ne obrodi že čez eno leto.
7. 5. 2026 | 15:57
Promo
Lifestyle  |  Stil
NASVET

Pazite, to so pasti pri prenovi hiše

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
Promo Slovenske novice7. 5. 2026 | 11:37
Promo
Novice  |  Slovenija
ZMAGUJEMO SKUPAJ

Najboljši slovenski kolesar in gradbišče?

Podpora športu in izobraževanju razkriva, kako nastajajo dolgoročni rezultati skozi znanje, sodelovanje in premišljeno delo.
4. 5. 2026 | 09:34
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Investicijska priložnost za nakup nepremičnin Pošte Slovenije na javni dražbi

V maju razpisanih 12 spletnih javnih dražb za poslovne nepremičnine v lasti Pošte Slovenije
Promo Slovenske novice4. 5. 2026 | 09:25
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Matične celice: nove možnosti regenerativnega zdravljenja

Članek predstavlja sodobne pristope zdravljenja z matičnimi celicami v ortopediji.
Promo Delo4. 5. 2026 | 13:18
Promo
Lifestyle  |  Stil
V TRENDU

Elegantni čevlji, ki dopolnijo poslovni in večerni videz

Pravi par čevljev je pogosto tisti detajl, ki določi celoten vtis, v službi in ob posebnih priložnostih.
Promo Slovenske novice6. 5. 2026 | 15:29
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki