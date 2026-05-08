V tujino prvič po zdravljenju raka: Kate Middleton bo obiskala naše sosede

Žena prestolonaslednika princa Williama bo v okviru svojega delovanja na področju zgodnjega razvoja otrok, ki predstavlja osrednjo temo njenega javnega dela, obiskala mesto Reggio Emilia na severu Italije. Obisk bo posvečen tako imenovanemu pedagoškemu pristopu Reggio Emilia, ki medosebne odnose, okolje in skupnost postavlja v središče otrokovega razvoja in ga je po drugi svetovni vojni skupaj z lokalno skupnostjo razvil pedagog Loris Malaguzzi.

Pristop, ki je vplival na številne šole po svetu, temelji na ideji, da so otroci radovedni, ustvarjalni in sposobni samostojnega raziskovanja sveta. Velik poudarek daje igri, odnosom, umetnosti, naravi in sodelovanju med otroki, učitelji ter starši. Učilnice so zasnovane kot spodbudno okolje za raziskovanje, učitelji pa otroke bolj kot klasično poučujejo, usmerjajo, piše Hello.

»Princesa se zelo veseli obiska Italije in priložnosti, da iz prve roke vidi, kako pristop Reggio Emilia ustvarja okolja, v katerih se narava in medčloveški odnosi povezujejo v podporo razvoju otrok,« je povedal predstavnik palače Kensington. Bodoča kraljica je leta 2024 razkrila, da zaradi raka obiskuje kemoterapijo, lani je sporočila, da je bolezen v remisiji. Za katero obliko raka je zbolela, javnosti ni razkrila.

Zaradi bolezni je zmanjšala število uradnih obveznosti in poudarila, da živi iz dneva v dan. Čeprav se v zadnjem času postopoma vrača k javnim nastopom, se ni princu Williamu pridružila na nobenem nedavnem obisku v tujini. Izboljšanje socialnega in čustvenega razvoja otrok v zgodnjih letih je postalo osrednja tema njenega delovanja. Leta 2021 je ustanovila fundacijo Center za zgodnje otroštvo (Royal Foundation Centre for Early Childhood), ki povezuje strokovnjake in raziskovalce s področja zgodnjega otroškega razvoja. Center bo ta teden objavil vodnik z naslovom Temelji za življenje.

»V svetu, ki se zdi vse bolj raztresen, razdrobljen in digitalen, je pomembnejše kot kadarkoli prej vlagati v tisto, kar nam resnično pomaga uspevati: v človeško povezanost,« je Kate zapisala v uvodu publikacije.