V Zagrebu ujeli Jakova Jozinovića in lepo Džejlo! Poglejte, kaj sta počela (FOTO)

Mladi hrvaški pevec Jakov Jozinović je hitro postal eden najbolj znanih izvajalcev v regiji, poleg pesmi in razprodanih koncertov pa vse več pozornosti privlači tudi njegovo zasebno življenje. Dvajsetletni glasbenik je to poletje že večkrat sprožil ugibanja o svojem ljubezenskem življenju, običajno ga povezujejo z bosansko pevko Džejlo Ramović. Govorice o njuni domnevni romanci so se začele širiti po tem, ko so se na družabnih omrežjih pojavili posnetki, na katerih Jakov pozira v objemu skrivnostnega dekleta. Čeprav njenega obraza ni bilo mogoče jasno videti, so številni oboževalci takoj začeli ugibati, da gre za Džejlo.

Pevka sama je govorice še dodatno podžgala, ko je na Instagramu objavila utrinke s poletnih počitnic v Črni gori, na enem od posnetkov pa je bilo mogoče videti moško roko, ki jo krasi ura. Tudi v tem primeru so ostre oči njenih sledilcev hitro ugotovile, da bi lahko roka pripadala Jakovu. Z Džejlo so ju nato ujeli še v Kotorju, zdaj pa so ju fotografirali med nakupovanjem v Zagrebu, piše Story.hr.

Na fotografijah, ki jih je objavil omenjeni portal, sta Jakov in Džejla, ki se sprehajata po mestu z vrečkami v rokah, delujeta pa povsem sproščeno, pred radovednimi pogledi se nista niti trudila skriti. Ali to pomeni, da sta končno pripravljena priznati, da sta zaljubljena, zdaj ugibajo njuni oboževalci, ki stiskajo pesti, da bi oba našla srečo v ljubezni.