V zlorabo otrok vpletena še ena oseba iz družine Meghan Markle?

Filipinski preiskovalci preverjajo, ali je bil Thomas Markle mlajši, polbrat Meghan Markle, vojvodinje Susseks, vpleten v domnevna kazniva dejanja spolne zlorabe otrok. Preiskava hkrati zaobjema njunega očeta, je v četrtek sporočil filipinski minister za notranje zadeve. Minister Juanito Victor Remulla je izjavil, da so priče povedale, da naj bi mladoletna dekleta pripeljali v dom mlajšega Markla.

Remulla je novinarjem v Manili pojasnil, da Thomasa Markla mlajšega obravnavajo kot predmet policijskega interesa, ne pa kot osumljenca. Prejšnji mesec so se v medijih pojavila poročila, da so v nekdanjem domu 82-letnega Thomasa Markla starejšega v osrednji filipinski provinci Cebu našli gradivo, ki naj bi kazalo na spolno zlorabo otrok.

Markle starejši, ki se je medtem vrnil v Združene države Amerike, je obtožbe zavrnil in jih označil za bolne laži. Remulla je povedal, da so preiskovalci našli približno 7.500 fotografij in en videoposnetek, na katerih naj bi bili dečki in deklice iz Azije, Latinske Amerike in Evrope, domnevne žrtve spolnih zlorab. Najdeno gradivo je opisal kot resnično, resnično pretresljivo.

Po navedbah lokalnih oblasti je Thomas Markle mlajši predal štiri škatle gradiva, v katerih so bili računalniki, mobilni telefoni, trdi diski in stare videokasete. Policija je prejšnji teden pridobila sodni nalog za pregled teh naprav. Meghan je izjavila, da jo je novica o obtožbah globoko pretresla.

Povedala je, da je za zaskrbljujoče obtožbe zoper svojega očeta izvedela že leta 2018 in da mu je zaradi zaščite svojih otrok preprečila stike z njimi.