V Zrćah po inšpekcijskem ukazu porušili legendaren klub Noa, ostala le še konstrukcija (VIDEO)

Na otoku Pagu porušen znameniti Noa Beach Club, eden najbolj prepoznavnih simbolov evropske party scene in po izborih tudi med najboljšimi klubi na svetu.
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
G. P.
 6. 4. 2026 | 09:49
Na znameniti plaži Zrće na otoku Pagu so porušili enega najbolj prepoznavnih simbolov evropske party scene, Noa Beach Club. Klub, ki je več kot desetletje veljal za srce nočnega življenja v Novalji in širše na Jadranu, je izginil skoraj čez noč, za njim pa so ostali le še ostanki konstrukcije. Težko je verjeti, da je tu leta in leta odmevala glasba svetovno najbolj znanih DJ-jev.

Od odprtja leta 2011 je klub zrasel v globalno prepoznavno destinacijo, zgrajeno na lesenih platformah nad morjem, ki je vsako poletje privabljala več sto tisoč obiskovalcev z vsega sveta. Uvrstil se je celo med deset najboljših klubov na svetu po izboru DJ Mag, kar je Zrće dodatno utrdilo kot 'hrvaško Ibizo'.

Zgrajen je bil nelegalno

Razlog za rušitev ni povezan s padcem priljubljenosti ali pomanjkanjem gostov. Ravno nasprotno, klub je bil na vrhuncu. Po dostopnih informacijah gre za del širše akcije hrvaških oblasti, ki so se lotile odstranjevanja nelegalno zgrajenih objektov na območju Zrć. Inšpekcijske službe naj bi odredile rušenje več kot sto objektov brez ustreznih dovoljenj, med njimi pa se je znašel tudi Noa.

Iščejo samske za nov ljubezenski šov: glavna nagrada 50.000 evrov (VIDEO)

Podobna usoda je že doletela tudi Noa Glamping Resort, kar nakazuje, da gre za sistematično preurejanje ene najbolj znanih zabaviščnih destinacij v regiji. Dogajanje je že sprožilo val neodobravanja in celo negotovosti v turistični in festivalski industriji, saj so številni dogodki in organizatorji svojo ponudbo dolga leta gradili prav okoli tega prizorišča.

V ozadju se sicer že omenjajo novi projekti in bolj reguliran razvoj območja, ki naj bi nadomestil dosedanje stanje, vendar so mnogi zelo skeptični. Zagotovo je z njim izginil pomemben del identitete Zrć.

Več iz teme

Zrćenoa clubPag
ZADNJE NOVICE
09:11
Lifestyle  |  Stil
MOŠKI IN SEKS

Raziskava razkrila: toliko časa lahko povprečen moški zdrži v postelji. Presenečeni boste

Vrhunec trajanja spolnih odnosov se praviloma doseže v poznih dvajsetih in zgodnjih tridesetih letih.
6. 4. 2026 | 09:11
09:09
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
V NEMČIJI

Strašna tragedija! Padlo drevo ubilo tri ljudi, med njimi 10-mesečno dojenčico

Tragedija se je zgodila, medtem ko je potekalo iskanje velikonočnih jajc.
6. 4. 2026 | 09:09
09:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
VSESTRANSKA VADBA

Znani so si nadeli rokavice: udarci za dušo in telo (Suzy)

Um in telo lahko spravimo v red na različne načine. Med najbolj celovito vadbo sodi športna disciplina, ki zahteva osredotočenost in trdno voljo.
6. 4. 2026 | 09:00
08:43
Lifestyle  |  Polet
BOLEČE MIŠICE

Zakaj nas po prvih treningih vse boli in kdaj je to dober znak?

Je bolečina dokaz napredka ali opozorilo, da smo pretiravali?
Janez Kušar6. 4. 2026 | 08:43
08:33
Novice  |  Svet
TOREK ZVEČER

V javnost prišle podrobnosti tajnih pogajanj: Trumpov rok se izteka, Iran z ostro grožnjo: »Odzvali se bomo uničujoče, če ...«

Prva faza morebitno 45-dnevno premirje?
6. 4. 2026 | 08:33
08:25
Bulvar  |  Domači trači
PRIJATELJA

Avdić in Golob pokala od smeha: »Ob štirih zjutraj mi pošilja smsje, zjutraj gredo najprej štosi čez« (VIDEO)

Da sta Denis Avdić in Martin Golob že dolgo dobra prijatelja, večina njunih zvestih poslušalcev že ve. Da pa si začneta šale izmenjevati že preden vzide sonce, si pa nihče ne bi mislil. No, Golob začne, Avdić takrat z enim očesom še spi, čeprav je buden, sta se smejala v videu za RTVsloinfo, ki te dni kroži po družabnih omrežjih.
6. 4. 2026 | 08:25

Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
TEŽAVA

Glavobol, napenjanje, utrujenost po obroku? Morda gre za histamin

Kaj je histaminska intoleranca, katera živila so najpogostejši sprožilci in kako lahko z manjšimi prilagoditvami izboljšate počutje?
30. 3. 2026 | 09:21
Promo
Lifestyle  |  Stil
OBNOVA

Stara hiša, nov začetek: prenova, ki spreminja pogled na bivanje

Preverite zgodbo iz prve roke; v podkastu Prenovimo pogled preverite, kako se je arhitektka Ana Jerina lotila prenove družinske hiše.
30. 3. 2026 | 08:44
Promo
Lifestyle  |  Stil
IZJEMNA PRILOŽNOST

Osvojite prenovo kopalnice v vrednosti 10.000 evrov!

dm podarja prenovo kopalnice po vaših željah
Promo Slovenske novice1. 4. 2026 | 09:43
Promo
Lifestyle  |  Izlet
KULINARIKA

Ekskluzivni večer, ko bodo točili vino, ki je prepričalo svet

Najuspešnejši slovenski kleti z lanskega Decanterjevega ocenjevanja bosta v koprski restavraciji KOGO predstavili nagrajena vina.
3. 4. 2026 | 14:22
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
TEŽAVA

Glavobol, napenjanje, utrujenost po obroku? Morda gre za histamin

Kaj je histaminska intoleranca, katera živila so najpogostejši sprožilci in kako lahko z manjšimi prilagoditvami izboljšate počutje?
30. 3. 2026 | 09:21
Promo
Lifestyle  |  Stil
OBNOVA

Stara hiša, nov začetek: prenova, ki spreminja pogled na bivanje

Preverite zgodbo iz prve roke; v podkastu Prenovimo pogled preverite, kako se je arhitektka Ana Jerina lotila prenove družinske hiše.
30. 3. 2026 | 08:44
Promo
Lifestyle  |  Stil
IZJEMNA PRILOŽNOST

Osvojite prenovo kopalnice v vrednosti 10.000 evrov!

dm podarja prenovo kopalnice po vaših željah
Promo Slovenske novice1. 4. 2026 | 09:43
Promo
Lifestyle  |  Izlet
KULINARIKA

Ekskluzivni večer, ko bodo točili vino, ki je prepričalo svet

Najuspešnejši slovenski kleti z lanskega Decanterjevega ocenjevanja bosta v koprski restavraciji KOGO predstavili nagrajena vina.
3. 4. 2026 | 14:22
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HEKSENŠUS

Jutranja bolečina v vratu ni nedolžna

Kar 70 % odraslih ima vsaj enkrat v življenju težave s heksenšusom. Zakaj nastane in kako lahko ublažimo bolečino?
Promo Slovenske novice31. 3. 2026 | 09:00
PromoPhoto
Šport  |  Odmevi
LEPA ZGODBA

Slovenska zgodba na svetovnem zemljevidu

S premišljenimi projekti je Olimpijski komite Slovenije v času zimskih olimpijskih iger Milano Cortina 2026 okrepil prisotnost države doma in na tujem.
3. 4. 2026 | 08:49
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINA V ZAPESTJU

Akutna poškodba ali kronična težava?

Vztrajna bolečina v zapestju ni vedno posledica preobremenitve. Kdaj gre za kronično težavo, kako poteka diagnostika in kdaj je potrebna operacija?
Promo Slovenske novice30. 3. 2026 | 10:09
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ČIST ZRAK

Novost, ki lahko pomaga kar četrtini odraslim

Alergije danes niso več le spomladanska nevšečnost. Zaradi podnebnih sprememb se obdobja cvetenja podaljšujejo, koncentracije cvetnega prahu pa naraščajo.
30. 3. 2026 | 08:17
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
Vsa merila arhitekture

Arhitekturni festival Odprte hiše Slovenije 2026

Od 17. do 19. aprila bo festival po vsej Sloveniji brezplačno odprl vrata več kot 100 izbranim projektom in javnost povabil v doživetje arhitekture.
3. 4. 2026 | 14:17
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Najbolj sočna pehtranova potica z bogatim skutnim nadevom (VIDEO)

Izboljšajte svoje pekovske veščine in odkrijte skrivnosti priprave pehtranove potice z jasnimi navodili, preverjenimi triki in praktičnim prikazom priprave.
Odprta kuhinja30. 3. 2026 | 09:50
Lifestyle  |  Stil
PODKAST

Vselitev v manj kot letu dni? Mnogi ob tej možnosti obstanejo

Kako poteka gradnja montažne hiše, koliko časa traja in na kaj morajo biti investitorji pozorni? V podkastu Deloindom razlagata Nika Bratović in Luka Žvižej.
Nina Štajner25. 3. 2026 | 13:53
Promo
Novice  |  Slovenija
PREVENTIVA

Simptomi, ki ne izginejo: kdaj je čas za resen razmislek

Nenadna bolečina v hrbtu, dolgotrajna utrujenost, zadihanost, migrene ali težave s kolenom – večina najprej pomisli, da bo minilo samo od sebe.
Promo Slovenske novice30. 3. 2026 | 09:25
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BELJAKOVINE

Pet idej, kako v jedilnik vključiti več beljakovin

Po 40. letu se potrebe po beljakovinah povečajo. Preverite, koliko jih ženske potrebujejo in kako jih enostavno vključiti v prehrano.
30. 3. 2026 | 09:12
