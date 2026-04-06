V Zrćah po inšpekcijskem ukazu porušili legendaren klub Noa, ostala le še konstrukcija (VIDEO)

Na znameniti plaži Zrće na otoku Pagu so porušili enega najbolj prepoznavnih simbolov evropske party scene, Noa Beach Club. Klub, ki je več kot desetletje veljal za srce nočnega življenja v Novalji in širše na Jadranu, je izginil skoraj čez noč, za njim pa so ostali le še ostanki konstrukcije. Težko je verjeti, da je tu leta in leta odmevala glasba svetovno najbolj znanih DJ-jev.

Od odprtja leta 2011 je klub zrasel v globalno prepoznavno destinacijo, zgrajeno na lesenih platformah nad morjem, ki je vsako poletje privabljala več sto tisoč obiskovalcev z vsega sveta. Uvrstil se je celo med deset najboljših klubov na svetu po izboru DJ Mag, kar je Zrće dodatno utrdilo kot 'hrvaško Ibizo'.

Zgrajen je bil nelegalno

Razlog za rušitev ni povezan s padcem priljubljenosti ali pomanjkanjem gostov. Ravno nasprotno, klub je bil na vrhuncu. Po dostopnih informacijah gre za del širše akcije hrvaških oblasti, ki so se lotile odstranjevanja nelegalno zgrajenih objektov na območju Zrć. Inšpekcijske službe naj bi odredile rušenje več kot sto objektov brez ustreznih dovoljenj, med njimi pa se je znašel tudi Noa.

Podobna usoda je že doletela tudi Noa Glamping Resort, kar nakazuje, da gre za sistematično preurejanje ene najbolj znanih zabaviščnih destinacij v regiji. Dogajanje je že sprožilo val neodobravanja in celo negotovosti v turistični in festivalski industriji, saj so številni dogodki in organizatorji svojo ponudbo dolga leta gradili prav okoli tega prizorišča.

V ozadju se sicer že omenjajo novi projekti in bolj reguliran razvoj območja, ki naj bi nadomestil dosedanje stanje, vendar so mnogi zelo skeptični. Zagotovo je z njim izginil pomemben del identitete Zrć.