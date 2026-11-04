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Vdovca Brigitte Bardot vrgli iz njene vile

Medtem ko se Francija poklanja legendi, se je vnel spor med njenim četrtim možem in fundacijo za zaščito živali.
Bernard D'Ormale je bil z zvednico poročen od leta 1992. FOTO: Profimedia

Bernard D'Ormale je bil z zvednico poročen od leta 1992. FOTO: Profimedia

V Saint-Tropezu stoji njen kip. FOTO: Manon Cruz/ Reuters

V Saint-Tropezu stoji njen kip. FOTO: Manon Cruz/ Reuters

Bila je velika ljubiteljica živali.

Bila je velika ljubiteljica živali.

Umrla je konec decembra lani. FOTO: Manon Cruz/ Reuters

Umrla je konec decembra lani. FOTO: Manon Cruz/ Reuters

Bernard D'Ormale je bil z zvednico poročen od leta 1992. FOTO: Profimedia
V Saint-Tropezu stoji njen kip. FOTO: Manon Cruz/ Reuters
Bila je velika ljubiteljica živali.
Umrla je konec decembra lani. FOTO: Manon Cruz/ Reuters
Roman Turnšek
 4. 11. 2026 | 06:30
5:13
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Polemike o Brigitte Bardot so tudi po njeni smrti vroče. Medtem ko jo številni še naprej kujejo v zvezde, njeno ime sproža tudi vse več sporov. Legendarna igralka in seks simbol je že za življenja prejela številna priznanja, še posebno pri srcu pa so ji bila tista za prizadevanja na področju zaščite živali. Med drugim je prejela red legije časti, najvišje francosko odlikovanje, po njej so poimenovali tudi več stavb, ulic in drugih javnih površin. Tovrstno izkazovanje časti se nadaljuje tudi po njenem pogrebu januarja letos. Po njej so poimenovali več francoskih plaž, prijaznih do živali. V Saint-Tropezu, ki je svetovno zaslovel prav po njeni zaslugi, ji prirejajo spominske razstave, z njenimi plakati krasijo javna mesta, v središču mesteca pa stoji njen kip. V Nici so predlagali, da bi po njej poimenovali enega od mestnih predelov.

Vila stoji tako blizu morja, da se je Bardotova nekoč pošalila, da se lahko na vrtu zlekne le vzporedno z njo, saj bi drugače imela noge v vodi.

Mestece Ligny-en-Barrois ima Trg Brigitte Bardot, kar je povezano s še enim poglavjem iz življenja BB. Mestece je namreč rojstni kraj njenega dedka, v njegovi tamkajšnji hiši pa je kot otrok večkrat preživljala počitnice. Boulevard Brigitte Bardot so odprli v mestu Villeneuve-Loubet.

Izseljen v omaro

Bila je velika ljubiteljica živali.
Bila je velika ljubiteljica živali.
Medtem ko se številni poklanjajo spominu na zvezdnico, pa se je med njeno fundacijo za zaščito živali in njenim vdovcem razplamtel spor. Tega so septembra razrešili s položaja predsednika združenja, prav tako pa so ga izselili iz legendarne igralkine vile La Madrague v Saint-Tropezu. Spor se je še zaostril zaradi nedavne javne dražbe, na kateri je fundacija prodajala zvezdničine osebne predmete. Bernard d'Ormale, ki je bil z Bardotovo poročen od leta 1992 in je njen četrti mož, je vsemu temu ostro nasprotoval. Zatrjuje, da sta bila njegova razrešitev in imenovanje novega predsednika Maxa Guazzinija nezakonita, ogorčen pa je tudi zaradi izselitve iz vile. V Saint-Tropezu so mu priskrbeli manjše stanovanje, ki ga je javno in nič kaj zadovoljno primerjal z omaro. Napoveduje boj, tudi pravni, za vrnitev v La Madrague.

V fundaciji medtem odgovarjajo, da so vse izpeljali skladno z veljavno dokumentacijo in poslednjo voljo njegove pokojne žene. Bardotova je že leta 1992 vilo podarila fundaciji, zase pa si pridržala pravico do dosmrtnega bivanja v njej. Fundaciji je že pred leti podarila tudi drugo vilo v Saint-Tropezu, La Garrigue, kamor se je umikala pred turisti in paparaci, ki so oblegali slavno La Madrague tik ob morju. Po zatrjevanju fundacije je Bardotova v notarski izjavi zapisala, da se morajo vsi, ki bodo ob njeni smrti prebivali v vili, najpozneje v šestih mesecih izseliti. V fundaciji zato poudarjajo, da so ravnali izključno po njeni volji. Ob podaritvi vile je določila tudi, naj po njeni smrti postane muzej, odprt za oboževalce in podpornike, prihodke od vstopnin pa naj namenijo vzdrževanju hiše in delovanju fundacije. Fundacija hiše ne namerava prodati, temveč se namerava kot njena lastnica lotiti obnove.

Legendarna vila, ki je leta 1963 dobila celo svojo popevko, je bila v lasti Bardotove od leta 1958. Takrat je bila to še osamljena, nedokončana stavba v okolici Saint-Tropeza, ki si jo je igralka uredila v svoje sanjsko prebivališče. Vila stoji tako blizu morja, da se je Bardotova nekoč pošalila, da se lahko na vrtu zlekne le vzporedno z njo, saj bi sicer imela noge v vodi. Bližina morja pa je v minulih desetletjih pustila posledice tudi na stavbi.

Dražba osebnih predmetov

D'Ormale je bil ogorčen tudi nad dražbo ženinih osebnih stvari. Trdi, da se žena s tem ne bi strinjala, poleg tega pa je šlo za njeno osebno lastnino, ne pa za premoženje fundacije ali njenega sina. Po darilni pogodbi naj bi fundacija dobila hišo in zemljišče, ne pa tudi osebnih stvari. Dražba je prinesla okoli milijon evrov, ki naj bi jih namenili fundaciji in živalim, za katere skrbi, nekaj pa naj bi dobil tudi igralkin sin Nicolas Charrier. D'Ormale zaradi prodaje osebnih predmetov in izselitve iz vile napoveduje možnost sodnega spora. La Madrague želi nazaj, glede razrešitve s predsedniškega položaja pa bo še razmislil.

Olje na ogenj je prilil še z izjavo, v kateri je ravnanje fundacije primerjal z divjanjem pobesnelih volkodlakov. Zaradi teh besed bi se lahko znašel tudi na sodišču. Fundacija namreč opozarja, da ji takšne izjave krnijo ugled, posledice pa bi lahko občutile tudi živali, za katere skrbi. Kako se na vse skupaj odziva igralkin sin, za zdaj ni znano. Po neuradnih informacijah naj ne bi imel interesa za nobeno od materinih vil, ne za legendarno La Madrague ne za La Garrigue. Po francoski zakonodaji pa mu pripada del dediščine.

V Saint-Tropezu stoji njen kip. FOTO: Manon Cruz/ Reuters
V Saint-Tropezu stoji njen kip. FOTO: Manon Cruz/ Reuters

Umrla je konec decembra lani. FOTO: Manon Cruz/ Reuters
Umrla je konec decembra lani. FOTO: Manon Cruz/ Reuters

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