Več sto milijonov evrov težka hollywoodska bitka se je končala brez izplačila

Dve leti po tem, ko je spor okoli filma Konča se z nama prerasel v eno najbolj odmevnih hollywoodskih pravnih bitk, sta Blake Lively in produkcijska hiša Justina Baldonija dosegli poravnavo. Vendar naj igralka v tožbi proti produkcijski hiši Wayfarer Studios, ne bi prejela nobenega denarja, poroča Daily Mail. Po navedbah tega medija, čeprav je igralka zaradi domnevne škode za njen ugled in kariero zahtevala visoko odškodnino, končni dogovor ni vključeval finančnega izplačila. Iz Baldonijevega tabora so sporočili, da so navdušeni nad načinom, kako se je primer zaključil. Poravnava je bila dosežena le dva tedna pred začetkom sojenja v New Yorku.

Brez opravičila, a s pozivom k miru

V skupni izjavi obeh strani je navedeno, da je bilo snemanje filma zaznamovano z izzivi ter da je bilo skrbem Blake Lively vredno prisluhniti. Kljub temu v njej ni opravičila, temveč poziv, da vsi vpleteni nadaljujejo konstruktivno in v miru. »Končni izdelek, film Konča se z nama, je vir ponosa za vse nas,« so zapisali. Dodali so, da obe strani podpirata ozaveščanje o nasilju v družini in pomoč preživelim.

Blake trdila, da je izgubila milijone

Poravnava brez odškodnine je v ostrem nasprotju s prejšnjimi zahtevki zvezdnice. Po sodnih dokumentih je igralka trdila, da je zaradi omadeževanega ugleda izgubila do 37,7 milijona evrov. Prav tako naj bi izgubila do 81,7 milijona evrov potencialnih prihodkov iz filmskih projektov in oglaševalskih pogodb. Dodatnih 133,5 milijona evrov naj bi se nanašalo na izgube, povezane z njenimi blagovnimi znamkami za nego las in alkoholne pijače. Odvetniki Baldonija so te zneske označili za nerealne in trdili, da je bil njen ugled že prej načet. Film, posnet po romanu Colleen Hoover, je dosegel velik komercialni uspeh, a so ga v ozadju spremljali napeti odnosi.

Izguba bi lahko bila večja

Ni jasno, kdo bo pokril večmilijonske pravne stroške. Lively ima sicer močno podporo svojega moža Ryana Reynoldsa, katerega premoženje se ocenjuje na stotine milijonov evrov. Baldonija je podpiral podjetnik Steve Sarowitz, čigar premoženje se meri v milijardah. Baldonijevo osebno premoženje naj bi znašalo med 3,7 in 7,4 milijona evrov, delno zaradi uspeha filma, ki je po svetu zaslužil več kot 325 milijonov evrov. PR-strokovnjak Mitchell Jackson meni, da bi Lively lahko izgubila več: »Bi lahko bilo za Blake Lively še slabše? Bi, če bi šla na sojenje.«

Po njegovem mnenju se bo igralka brez spremembe javne podobe težko pobrala. Baldoni pa bi se lahko soočil z manj priložnostmi v industriji. Čeprav bi nadaljevanje filma lahko bilo velik komercialni uspeh, so Baldonijevi odvetniki to možnost že zmanjšali. Poravnava tako formalno zaključuje eno najbolj odmevnih hollywoodskih pravnih bitk zadnjih let, vendar bodo posledice za karieri Blake Lively in Justina Baldonija verjetno še dolgo vidne.