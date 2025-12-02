Večni nevrotik Woody Allen praznuje častitljivih 90 let

V New Yorku se je pred 90 leti rodil Woody Allen. Z več kot 50 filmi, ki jih zaznamujejo nenavadnosti in nevrotičnost, se je uveljavil kot eden najbolj produktivnih filmskih ustvarjalcev. Umetnosti se ni posvetil le kot režiser, temveč tudi kot igralec in scenarist, hkrati je pustil svoj pečat kot jazzovski glasbenik. Svoj naslednji filmski projekt namerava po tem, ko mu z njim ni uspelo v Italiji in Barceloni, posneti v Madridu, kjer si je po pisanju tujih medijev zagotovil 1,5 milijona evrov pri regionalnih oblasteh. A v skladu s sporazumom bo moral v naslov filma, ki ga je delovno poimenoval Wasp 2026, kar je kratica za Woody Allen Summer Project, vključiti Madrid. V mestu so prepričani, da bo avdiovizualni projekt z imenom Woodyja Allena odlično sredstvo za promocijo Madrida kot turistične destinacije.

1935. SE JE RODIL kot Allan Stewart Konigsberg.

V Španiji je režiser že ustvaril nekaj filmov, najbolj znan med njimi je Vicky Cristina Barcelona, ki ga je posnel v katalonskem mestu s Javierjem Bardemom in Penelope Cruz. Tudi zanj je od regionalne organizacije prejel 1,5 milijona evrov. V Španiji je bil tudi z romantično komedijo Rifkinov festival, ki jo je snemal v San Sebastianu. S podporo sredstev iz Evrope je nazadnje posnel romantični triler Srečno naključje, ki se dogaja v Parizu in je svetovno premiero doživel na beneškem filmskem festivalu leta 2023. Woody Allen oziroma Allan Stewart Konigsberg se je rodil 1. decembra 1935 v judovski družini. Za časa šolanja je pisal satirične prispevke za razne časopise, kasneje pa za televizijo in priznane komike, kot je bil Bob Hope. Pri svojih 30 letih je že veljal za enega najbolj priznanih komikov v ZDA.

V Annie Hall je zaigral ob Diane Keaton.

V filmih je našel sredstvo za odmik od vsakdanjega življenja, med svoje vzornike pa je med drugim prištel velikana te umetnosti, kot stain. Nad njegovim ustvarjanjem visi senca obtožb njegove nekdanje partnericeo spolnem nadlegovanju njune hčerke. V več desetletjih kariere je posnel številne prepoznavne filme, kot so Zaigraj še enkrat, Sam, Škrlatna roža Kaira in Otožna Jasmine. Med drugim je prejel štiri oskarje in deset baft ter častna priznanja filmskih festivalov v Benetkah in Cannesu. Njegova filma Annie Hall, v katerem je tudi zaigral ob Diane Keaton, ki je bila dolga leta Allenova umetniška muza in nekaj časa tudi partnerica (Keatonova je za naslovno vlogo v Annie Hall prejela oskarja), in Manhattan sta bila uvrščena v narodni filmski register ZDA. Poleg ustvarjanja filmov, v katerih je običajno tudi zaigral, je več let nastopal kot klarinetist v jazzovskem klubu na Manhattnu. Svoje življenje je popisal v avtobiografiji Apropos of Nothing.