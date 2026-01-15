  • Delo d.o.o.
TEŽAVE S PLODNOSTJO

Vedno glasnejše govorice: ta slavni igralec naj bi bil biološki oče otroka Michaela Jacksona

Kralj popa ima tri zdaj že odrasle otroke, dva mu je rodila Debbie Rowe, tretjega neznana nadomestna mama.
Michael Jackson je bil rojen kot temnopolti Američan, zato je več kot nenavadno in neobičajno, da so njegovi otroci povsem beli. FOTO: Profimedia
Michael Jackson je bil rojen kot temnopolti Američan, zato je več kot nenavadno in neobičajno, da so njegovi otroci povsem beli. FOTO: Profimedia
B. K. P.
 15. 1. 2026 | 10:57
 15. 1. 2026 | 10:57
2:28
Čeprav je kralj popa Michael Jackson mrtev že skoraj 20 let, njegovi otroci pa so vsi odrasli, so se po letih miru in tišine ponovno pojavila govorice, a Jackson sploh ni oče dveh mladeničev in mladenke, prav tako naj Debbie Rowe ne bila njihova mama. Zveza med Michaelom in Debbie je bila nenavadna že od začetka, saj sta v javnosti delovala bolj prijatelja kot zaljubljenca ali intimna partnerja, prav tako se je za Michaela večino njegovega odraslega življenja govorilo, da ga ženske ne privlačijo, v njihovi družbi, tudi v povsem platonskih razmerjih, pa da mu je bolj neprijetno kot kaj drugega. Debbie, ki naj bi bila biološka mama starejših otrok, zdaj 28-letnega Princa in eno leto mlajše Paris, ne pa tudi 23-letnega Bigija, je v preteklosti večkrat zatrdila, da je Michael, s katerim je bila nekaj časa tudi poročena, prispeval semenčice, s katerimi so jo nato v kliniki umetno oplodili, a so mnogi to označili za malo verjetno.

Kljub temu da je imel Jackson, ki je umrl konec junija 2009, večji del življenja povsem svetlo polt, sam je trdil, da gre za bolezensko stanje, s čimer se mnogi strokovnjaki niso strinjali, pa je bil rojen kot temnopolti Američan, kar pomeni, da bi tudi njegovi otroci morali imeti nekoliko temnejšo kožo ne glede na to, da je Debbie belka, a temu ni tako. Poleg tega so že nedolgo po rojstvu Jacksonove hčerke zaokrožile govorice, da naj bi imel Michael zaradi nizkega števila semenčic težave s plodnostjo. Po poročanju ameriških medijev, ki se sklicujejo na vire blizu slavnega glasbenika, naj bi bile govorice, da Michael ni biološki oče vseh svojih treh otrok, resnične.

Zaradi težav s plodnostjo, naj bi Jackson za semenčice za svojega najmlajšega otroka prosil enega svojih najboljših prijateljev, kdo naj bi to bil, uradno ni znano, dobro obveščeni viri pa pravijo, da gre za enega največjih igralcev našega časa Marlona Branda. Še zdaj pa ni znano, kdo je biološka mama zdaj najmlajšega Bigija, ki so ga nekoč ljubkovalno klicali Blanket (odejica, op. p.), tudi zato, ker ga je Michael dosledno prekrival z odejico, kadar koli se je z njim pojavil v javnosti. Michael nikoli ni skrival, da ga je rodila nadomestna mama, nikoli pa ni izdal njene identitete niti identitete ženske, ki je za najmlajšega Jacksona darovala jajčeca. 

Michael JacksonDebbie RoweBigi JacksonPrince JacksonParis Jackson
