Velik korak Brada Pitta: Ines de Ramon je res srečnica

Brad Pitt in njegova dolgoletna partnerka, oblikovalka nakita Ines de Ramon, sta svojo zvezo dvignila na višjo raven: po poročanju revije People sta se odločila za skupno življenje.

Igralec in lepa oblikovalka bosta tako spoznala, kaj pomeni biti vsak dan pod isti streho.

»Brad vse pogosteje vključuje Ines v svoje načrte. Ko nista na poti, najraje preživljata čas doma,« je razkril vir blizu para.

»Skupaj ustvarjata svoj prostor in resnično uživata v skupnem življenju.«

FOTO: Maja Smiejkowska Reuters

Par, ki se je začel sestajati leta 2022, se je prvič skupaj pojavil na rdeči preprogi na filmskem festivalu v Benetkah leta 2024. V začetku letošnjega leta je Ines pogosto spremljala Brada na promocijah njegovega novega filma o Formuli 1.

»Srečnejša sta kot kadarkoli,« je za People povedal drugi vir in dodal, da njuna zveza odlično napreduje.

Oskarjevec naj bi bil presrečen in zaljubljen ter se veseli skupne prihodnosti z Ines.

Eden od virov je že pred tem navedel, da Brad obožuje, da mu je Ines v podporo, ter jo opisal kot sproščeno, brez drame in vedno ob njem.

Njuna zveza je po smrti Bradove mame, Jane Pitt, ki je avgusta umrla v 84. letu starosti, postala še močnejša.

»Ines želi biti ob njem, Brad pa ji to dovoljuje, kar ju je še bolj povezalo,« je takrat povedal igralčev prijatelj.

FOTO: Angela Weiss/ Afp

Avgusta, tri mesece potem, ko so vanjo vlomili, je Brad igralcu Austinu Butlerju za 5,2 milijona dolarjev prodal svojo hišo v Los Felizu.

Kmalu zatem je New York Post razkril, da je Pitt kupil novo luksuzno vilo v španskem slogu na hollywoodskih gričih, vredno 12 milijonov dolarjev in opremljeno z naprednim varnostnim sistemom.

Varna hiša

Nova hiša meri kar 780 kvadratnih metrov in vključuje šest spalnic, osem kopalnic, zasebni kino, zunanji kamin in bazen.

»Želel je dom, ki nudi maksimalno zasebnost in varnost, ta hiša ga je takoj očarala,« je povedal vir blizu igralca. »Varnost mu je bila vedno pomembna, že pred vlomom.«

FOTO: Yara Nardi/Reuters

Po poročanju Wall Street Journala je imel to razkošno nepremičnino prej v lasti kitarist skupine The Killers, Dave Keuning z ženo Emily.