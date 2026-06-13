Velik padec gledanosti po ukinitvi priljubljenega večernega šova: brez Colberta strmoglavili

GLEDANOST oddaje, s katero je televizija CBS konec maja zamenjala znamenito oddajo Late Show with Stephen Colbert, je po poročanju medija Daily Beast padla za 85 odstotkov.

Oddaja Stephena Colberta, med katero si je pogosto privoščil predsednika Donalda Trumpa, ta pa ji ni ostal dolžan, je po trditvah televizije CBS stala 100 milijonov dolarjev na leto, pri tem pa ustvarila 40 milijonov dolarjev izgube. Zadnjo oddajo Colberta si je 21. maja ogledalo 6,7 milijona ljudi, rekord pa je šov dosegel leta 2016, takoj po finalu ameriške poklicne nogometne lige superbowl z več kot 20 milijoni gledalcev. Povprečno si je oddajo zvečer med delavniki letos ogledalo 2,7 milijona ljudi, je poročal CNN.

Colbert je v 11 letih prejel številne nominacije in nagrade. FOTO: Reuters

Televizija CBS je čas za oddajo prodala komiku Byronu Allenu za 15 milijonov dolarjev na leto. Allen bo obdržal vse oglasne prihodke za oddajo Comics Unleashed, med katero se komiki pogovarjajo in zbijajo šale.

Po 6,7 milijona gledalcev Colberta 21. maja je naslednji večer Allenove komike med prvo oddajo gledalo 995.000 ljudi. Nato je 1. junija gledanost padla na 628.000, poroča Daily Beast. Allen je za Los Angeles Times zatrdil, da je vse v redu, še posebno za televizijo CBS, ki z njim prihrani 55 milijonov dolarjev na leto.

Stephen Colbert FOTO: Eduardo Munoz/Reuters

Trn v peti Trumpu

Spomnimo, po dobrih 30 letih predvajanja na CBS je bila 21. maja še zadnjič na sporedu oddaja The Late Show, zadnji gost Stephena Colberta, ki je 2015. nasledil slavnega komika Davida Lettermana, pa je bil Paul McCartney. Colbert, ki je že pred vodenjem The Late Showa ameriško konservativno politiko in kulturo kritiziral v svoji oddaji The Colbert Report ter sodeloval tudi z Jonom Stewartom, je za vodenje oddaje v 11 letih prejel številne nominacije in tudi televizijske nagrade emmy.

Oddajo so vsa leta snemali v Ed Sullivan Theater. FOTO: Adam Gray/Reuters

Televizija CBS je lani nepričakovano napovedala ukinitev oddaje, kar je sprožilo ugibanja o morebitnem popuščanju pritiskom Bele hiše. Oddaja je bila namreč trn v peti ameriškemu predsedniku Trumpu. Pri CBS so takrat sicer dejali, da oddajo, ki je bila na sporedu že od leta 1993, ukinjajo iz finančnih razlogov, nikakor pa da ni to povezano z rezultati ali vsebino oddaje. Toda težko je spregledati dejstvo, da so odločitev sprejeli le dva tedna po tem, ko je matična družba CBS Paramount poravnala tožbo s Trumpom. Poravnavo je v oddaji kritiziral tudi Colbert in jo oklical za »veliko, debelo podkupnino«, pri tem pa dejal, da podjetju zaradi tega ne zaupa več.

Večerno pogovorno oddajo The Late Show je leta 1993 CBS ustvaril kot konkurenco NBC. To se je zgodilo po sporu med voditeljema Lettermanom in Jayem Lenom o tem, kdo naj nasledi Johnnyja Carsona v priljubljeni oddaji Tonight Show na NBC.