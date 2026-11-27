Brad Pitt in Angelina Jolie sta po skoraj petih letih pravnih sporov končno dosegla dogovor glede prodaje nekdanje skupne francoske vinske posesti Château Miraval, razkriva RadarOnline. Nekdanja zakonca sta sporazum dosegla zunaj sodišča, še preden bi se njuna dolgotrajna in napeta pravna bitka lahko tam nadaljevala. Pogoji poravnave ostajajo zaupni. Pitt je bivšo ženo leta 2022 potem, ko je ta leto prej prodala svoj 50-odstotni delež v njuni vinski posesti skupini Stoli, ki jo obvladuje ruski milijarder, tožil.

Vinska posest je imela pomembno vlogo v njuni ljubezenski zgodbi. Leta 2008 sta kupila obsežno posestvo v kraju Correns, veliko približno 486 hektarjev. Čudoviti dvorec je postal njuno zasebno podeželsko zatočišče, kjer sta preživljala čas s šestimi otroki. V donosni vinski posel sta vstopila leta 2013, ko sta se povezala s priznano vinarsko družino Perrin in začela proizvajati rosé Miraval. Na posestvu Château Miraval sta se avgusta 2014, po skoraj desetih letih skupnega življenja, tudi poročila.

»Spor smo rešili zunaj sodišča, v najboljšem interesu naše družine, zato zadeve ne bova več komentirala,« so v skupni izjavi sporočili predstavniki nekdanjega para. Bivša zakonca sta dodala še: »Kakršne koli izjave v medijskih člankih, pripisane virom, v resnici ne prihajajo od nobenega od naju niti od kogar koli, ki nama je blizu.«

Dolgotrajni pravni spor zaradi prodaje vinske posesti

Igralka je septembra 2016, potem ko je med zasebnim letom iz Francije v ZDA prišlo do burnega spora, vložila zahtevo za ločitev. Igralec je bil obtožen fizičnega nasilja nad enim od njunih otrok, kar je zanikal. Zvezdnik je trdil, da sta se z nekdanjo ženo dogovorila, da nobeden od njiju ne sme prodati svojega deleža v Château Miraval brez soglasja drugega. Po tem dogovoru naj bi imel vsak od njiju možnost, da odkupi delež drugega, preden bi ga ta ponudil zunanjemu vlagatelju.

FOTO: Michel Gangne/Afp

Jolieva je v sodnem dokumentu, ki ga je aprila 2024 vložila na višje sodišče v Los Angelesu, navedla, da je februarja 2021 sprva privolila v prodajo svojega deleža Pittu. Takrat naj bi bil pogoj tudi običajen dogovor o vzdržanju izjav, ki bi škodovale ugledu druge strani, vendar omejen zgolj na poslovanje vinske posesti. Po njenih besedah si je Pitt, potem ko je marca istega leta v okviru postopka glede skrbništva nad otroki predložila zaupne dokaze o domnevnem nasilju v družini, ki naj bi ga izvajal nad njo in otroki, premislil.

Trdila je, da je Pitt nato zahteval precej obsežnejši sporazum o nerazkrivanju informacij, ki bi ji preprečeval javno govoriti o njegovem domnevnem neprimernem vedenju. Zaradi tega naj bi pogajanja o odkupu njenega deleža propadla. Junija 2021 so se pogajanja, potem ko je Angelina zavrnila Bradov domnevno vse strožji predlog sporazuma o nerazkrivanju informacij, dokončno ustavila. Po navedbah iz njenih sodnih dokumentov mu je ponudila še zadnjo možnost za odkup deleža pod prvotnimi pogoji, vendar naj bi zahteval še strožje določbe.

Igralka ga je zato obvestila, da bo poiskala zunanje kupce. Oktobra istega leta je svoj delež prodala skupini Stoli. Pitt je njeno različico dogodkov izpodbijal. Trdil je, da je spor glede sporazuma o nerazkrivanju informacij uporabila kot izgovor za odstop od dogovora, zato jo je februarja 2022 tožil.

Brad Pitt je medtem nadaljeval uspešno vinsko zgodbo

Brad Pitt je še vedno lastnik 50-odstotnega deleža vinske posesti Château Miraval, ki kljub njegovemu zapletenemu razhodu še naprej uspešno posluje. Igralec je leta 2023 dosegel pomemben uspeh tudi na področju penečih vin. Njegova novo predstavljena penina Petite Fleur se je uvrstila na 99. mesto prestižnega seznama stotih najboljših vin revije Wine Spectator.

Šlo je za edino šampanjsko hišo, ki je bila zastopana na seznamu najbolj vznemirljivih vin na svetu po izboru omenjene revije. Pitt je postal tudi zaščitni obraz vin in šampanjcev Miraval, ki igralca predstavljajo v svojih oglasih in promocijskih kampanjah.