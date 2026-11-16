Velika izguba za princa Harryja in Williama: brata se spopadata z izgubo, ki bi ju lahko znova povezala

Čeprav sta princa William in Harry že dolgo sprta in ne govorita drug z drugim, bi ju prek skupnih spominov morda lahko povezala žalostna novica. Javnost je namreč pretresla vest, da je umrla Jessie Webb, njuna nekdanja varuška, ki je imela v življenju obeh princev posebno mesto in sta jo imela oba zelo rada, piše Hello. Jessie je za kraljevo družino začela delati, ko je bil William star približno sedem let. Hitro je postala pomemben del odraščanja njega in njegovega mlajšega brata, še posebej tesen odnos je ohranila s starejšim princem. Bila je med povabljenimi na Williamovo praznovanje 21. rojstnega dne, leta 2011 se je udeležila njegove poroke s Kate Middleton, njena vez s kraljevo družino se je nadaljevala tudi po upokojitvi.

Leta 2013, ko je bila stara 71 let, se je, da bi po rojstvu njunega prvega otroka, princa Georgea, pomagala Williamu in Kate, ponovno vrnila na delo. Ob mladih starših je bila v njunem domu na otoku Anglesey, fotografi so jo ujeli tudi med sprehodi z novopečeno mamico in dojenčkom. O tem, kako zelo so jo cenili, priča tudi dejstvo, da je bila oktobra 2013 povabljena na krst princa Georga in leta 2018 na poroko Harryja ter Meghan Markle. Pred dokončnim umikom iz poklicnega življenja je skrbela tudi za otroka vikonta Lindleyja, Patricka in Margareto. Po koncu dela za kraljevo družino je živela v stanovanju v londonski četrti Kennington.

Princa sta jo oboževala

Novinar in kraljevi biograf Robert Jobson, ki je prvi objavil novico o njeni smrti, jo je opisal kot vedro žensko z velikim srcem in zdravo pametjo. Ob tem je poudaril, kako zelo sta jo imela mlada princa rada. Kot je povedal, Jessie nikoli ni oklevala, ko je bilo treba izraziti svoje mnenje. Izjema ni bil niti takratni princ Charles. Če je dečka pred spanjem preveč razigraval, mu je brez zadržkov svetovala, naj tega ne počne. Nekdanji član kraljevega dvora jo je že pred časom opisal kot prijazno, predano in diskretno osebo, ki so jo imeli vsi radi.

Družinski razkol se nadaljuje

Žalostna novica prihaja v času, ko se odnosi med Williamom in Harryjem še vedno niso izboljšali. Brata sta že več let odtujena. Čeprav je Harry v nedavnem intervjuju govoril o želji po spravi z družino, do srečanja z očetom, kraljem Karlom, in starejšim bratom še ni prišlo. V pogovoru za revijo GQ so Harryja vprašali, ali verjame, da lahko znova vzpostavi tesne odnose z družinskimi člani. Odgovoril je, da obstajajo ljudje, ki si sprave ne želijo, sam pa si jo želi. »Nekateri ljudje si tega ne želijo. Jaz si želim, da bi se to zgodilo. Seveda si želim. Glede na vse, kar se dogaja v svetu, je najpomembnejša sprava, v tem je bistvo,« je povedal vojvoda Susseks.

Dodal je, da brazgotine ostanejo, vendar je pomembno spremeniti pogled na dogodke iz preteklosti in poskusiti iti naprej. Kljub temu je njegov intervju sprožil tudi kritike. Kraljeva dopisnica revije Hello, Emily Nash, je ocenila, da Harry ni dovolj spregovoril o lastni odgovornosti za porušene družinske odnose. Posebej je izpostavila, da se v pogovoru ni jasno opredelil do posledic intervjuja z Oprah Winfrey, dokumentarne serije za Netflix in Harryjevih spominov z naslovom Rezerva, ki so po njenih besedah prizadeli člane kraljeve družine.

Opozorila je, da želja po tem, da bi pustili preteklost za seboj, še ne pomeni, da so na to pripravljeni tudi drugi družinski člani. Za spravo je po njenem mnenju pomembno priznati tudi lastne napake. Medtem ko se družinski odnosi še naprej ne izboljšujejo, smrt ženske, ki je zaznamovala otroštvo obeh princev, spominja na čas, ko sta bila William in Harry še tesno povezana ter skupaj odraščala ob osebi, ki sta ji oba zaupala.