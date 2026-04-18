Velika novica: Margot Robbie in Bradley Cooper bosta starša

Na velikem platnu se bosta združila Margot Robbie in Bradley Cooper, dogajanje v filmu nas bo popeljalo v leto 1962, kjer bomo spoznali starša legendarnega Dannyja Oceana. Ta dolgo pričakovana novica je med predstavitvijo studia Warner Bros na letošnjem CinemaConu, največjem in najpomembnejšem svetovnem dogodku za filmsko industrijo, predvsem za lastnike kinodvoran, studiev in distributerjev, končno dobila uradno potrditev.

Vodilna moža studia Mike De Luca in Pam Abdy sta pred zbranim občinstvom predstavila projekt, ki sicer še nima uradnega naslova, v kinematografe pa prihaja 25. junija 2027. Poleg tega, da bo igrala glavno žensko vlogo, bo Margot film pod okriljem svoje produkcijske hiše LuckyChap tudi producentka, medtem ko bo to za Bradleyja Cooperja po filmu z izvirnim naslovom Is This Thing On?, to nov režijski projekt.

Med predstavitvijo se je zvezdnica občinstvu oglasila prek videopovezave in razkrila prve podrobnosti zgodbe, postavljene v zgodnja šestdeseta leta. »Preden je Danny Ocean sploh stopil v Las Vegas, sta ga dva genija naučila vsega, kar zna: njegova starša. Videli boste, kako v njunih najboljših letih izvedeta epsko krajo,« je napovedala. Zanimivo je, da bi projekt sprva moral režirati Lee Isaac Chung, vendar je prejšnji mesec zaradi kreativnih razlik zapustil produkcijo. Studio Warner Bros in hiša LuckyChap sta nato v skupni izjavi poudarila, da je Chung edinstven režiser, katerega vizija in sodelovanje sta bila neprecenljiva, a je režijska palica na koncu vendarle pripadla Cooperju.

Bogata zgodovina franšize

Zgodba o iznajdljivih tatovih ima v Hollywoodu dolgo in uspešno zgodovino. Warner Bros jo je v režiji Stevena Soderbergha zagnal leta 2001 s filmom Oceanovih enajst. Šlo je za predelavo istoimenskega klasičnega filma iz leta 1960, v katerem so blesteli Frank Sinatra in preostanek legendarne skupine Rat Pack. Soderberghova trilogija, v kateri so zvezdniško zasedbo vodili George Clooney kot Danny Ocean, Brad Pitt, Julia Roberts in Matt Damon, se je zaključila leta 2007 s filmom Oceanovih trinajst.

Franšiza je leta 2018 dobila tudi različico Oceanovih osem, ki jo je režiral Gary Ross. V njem so v ospredju Sandra Bullock, Cate Blanchett in Anne Hathaway. Novi predzgodba z Robbie in Cooperjem pa naj bi prinesla povsem svež pogled na družinsko ozadje spretnih prevarantov.